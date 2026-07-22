曾比特新歌MV途人亂入sweet場景 被狂讚靚仔勁尷尬

曾比特（Mike）全新廣東作品《你所打的號碼暫時未能接通》正式上架，今次MV找來同公司師妹劉紜蔚（Vivian）擔任女主角，二人於電梯中有場sweet對手戲，不過拍攝期間被途人亂入，甜蜜戲份頓變笑場。

Mike大爆MV中最難忘的一幕係是在電梯內拍攝，Vivian在MV中要拉Mike到自己面前，做出類似快將kiss的動作。怎料其中一take，二人剛拉在一起時，𨋢門突然應聲打開，𨋢門外站着兩個途人，場面即時尷尬到爆。雖然兩位途人見到他們正在拍攝，但他們照樣行進𨋢中一齊搭𨋢下去，最搞笑是途人們全程冇停過口，其中一人望着Mike猛話：「嘩！你好靚仔喎。係咪日本人呀？呀！你邊樹人呀？你好靚仔喎！」最發原來二人搭錯𨋢，落到最底一層，臨走前還繼續追問：「我唔信，你應該唔係local，你應該係其他國家嘅人，你好靚仔喎。」搞到Mike哭笑不得。