張耀揚被梁思浩踢爆已婚 感情生活低調曾與蔡一傑傳緋聞

張耀揚憑港產片《古惑仔》系列中的反派「烏鴉」深入民心，多年前他已淡出幕前，私生活更是相當低調。
7月20日是張耀揚生日，梁思浩透過社交平台留言向他慶祝63歲生日，並分享兩人因合作電影《蠻荒的童話》結緣，該片是由張耀揚夥拍溫碧霞擔任男女主角，曾於1991年上映，至今已有逾35年交情。梁思浩表示：「識於微時（合作電影蠻荒的童話）一做咗30幾年朋友。還記得你在我家中BBQ的日子，難得你嚟到香港，難得能夠聚一聚，我哋兩個無所不談，無所顧忌。開心這份從小認識到大嘅感情，第一次見到您太太您外母，好喜歡佢哋！兩個都係有趣的靈魂，張太太好靚好溫柔，阿Roy。生日快樂。祝福同太太白頭到老。幸福到老。」由於貼文直接提及「張太」，已婚消息令他再度成為外界焦點。
感情生活豐富
事實上，張耀揚息影後移居澳門進軍賭業，生活變得相當低調，他曾被網民發現左手無名指戴上疑似婚戒，當時有指他另一半是澳門人。數到張耀揚的感情生活，80年代他曾與李麗蕊拍拖4年，及後於1996年戀上台灣模特兒艾永玲，可是拍拖約三年後感情卻無疾而終。然而，張耀揚曾被指跟同性好友蔡一傑過從甚密，一度傳出兩人關係密切；隨着張耀揚承認已有女友，才打破了同性傳聞。雖然已遠離演藝圈多年，但張耀揚過去受訪時曾透露，自己並未正式宣告息影，如果遇到真正喜歡、適合的劇本，仍不排斥再次接演作品。近年他將重心放在調養身體與私人生活，每逢公開露面，仍憑藉「烏鴉」一角累積的人氣，引發不少影迷關注與討論。