大S遺產風波｜傳生前為計劃偕具俊曄赴韓生活轉移資產

大S（徐熙媛）2025年2月因流感併發肺炎驟逝，其遺產爭議掀起風波。7月22日有傳媒報道指，為了讓大S不再遭到前夫汪小菲打擾，具俊曄早已計劃帶著大S和家人一起回南韓生活，為此大S還轉移千萬資產。為了安撫S媽，大S生前準備將「國家藝術館」豪宅過戶給她，但一切因大S去世而計劃有變。
根據《鏡週刊》報道，大S和具俊曄在2022年閃婚後，在外界看來是一段相當浪漫的重逢，但據悉當時S媽極度反對，還為此衝到大S家破口大罵，具俊曄了解S媽的不信任後，婚後積極修補關係，不僅經常親自下廚，也主動分擔家務，希望贏得外母的信任。
報道提到，大S生前曾以手機記錄財產分配方式，除了將遺產留給兩名子女及具俊曄外，另有一份資產規劃留給徐家大姊的孩子。早在她與具俊曄結婚時，為了安撫S媽情緒，曾承諾日後會將名下「國家藝術館」豪宅過戶給S媽。
投資具俊曄NFT藝術畫廊
知情人士則透露，具俊曄因心痛大S長期受到影響，規劃婚後帶著大S及家人赴韓生活，大S更早已匯了千萬資產作為投資具俊曄在韓國推動的NFT及藝術畫廊事業之用。
不過，報道傳出在大S病逝前約1個月，汪小菲得知大S有意安排全家赴韓定居，且已經幫家人規劃未來就學事宜後相當緊張，試圖想和大S聯繫，但因大S拒絕與他直接溝通，汪小菲僅能透過律師與大S聯繫，而一切計劃也因大S的驟逝遭到打亂。
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