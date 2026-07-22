大S遺產風波｜傳生前為計劃偕具俊曄赴韓生活轉移資產

大S（徐熙媛）2025年2月因流感併發肺炎驟逝，其遺產爭議掀起風波。7月22日有傳媒報道指，為了讓大S不再遭到前夫汪小菲打擾，具俊曄早已計劃帶著大S和家人一起回南韓生活，為此大S還轉移千萬資產。為了安撫S媽，大S生前準備將「國家藝術館」豪宅過戶給她，但一切因大S去世而計劃有變。

根據《鏡週刊》報道，大S和具俊曄在2022年閃婚後，在外界看來是一段相當浪漫的重逢，但據悉當時S媽極度反對，還為此衝到大S家破口大罵，具俊曄了解S媽的不信任後，婚後積極修補關係，不僅經常親自下廚，也主動分擔家務，希望贏得外母的信任。