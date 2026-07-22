周嘉洛難忘被林凱恩奪螢幕初吻 《愛·回家》拋震撼彈還原9年前啜嘴場面

TVB王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》即將劃上句號，今晚（22日）播出的2856集「真的嫁給你」將會投送超級震撼彈，在無綫官方社交網發布的「搶先睇」精華，Bonnie（林凱恩飾）不知為何與牙斬斬（蔡康年飾）行禮結婚，且全程神情哀傷兼表現抗拒，就在牙斬斬準備吻向Bonnie一刻，金城安（周嘉洛飾）殺到將Bonnie拉離牙斬斬，並因用力過度意外與「跌入懷中」的Bonnie上演了「安Bon世紀之吻2.0」，瞬間掀起洶湧群情！對於「安Bon CP」繼2017年12月「初吻」後、相隔9年終於再度上演世紀之吻。

林凱恩感激與周嘉洛一起成長 安Bon相隔9年再次奉上世紀之吻，娛樂新聞台主持王鎮泉問到二人是甚麼促使安Bon再度熱吻，林凱恩笑言：「多謝網民同埋支持我哋嘅人啦！」周嘉洛則表示：「好得意㗎，講番個心態變化先，我記得我螢幕初吻係俾咗你（指林凱恩）嘅，拍嗰幕時我記得我係好緊張嘅，咁就事隔十年。」林凱恩聞言即反駁：「冇咁多！9年啫，都感激仲有嘉洛哥喺我身邊，嗰種感覺係好戰友，而且大家都有成長。」能如此清楚記得相隔9年，證明「安Bon之吻」對林凱恩來說別具意義。