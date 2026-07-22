Stanley留港拍MIRROR團綜：少少失望 張錦程圓夢與夏雨合作向阿媽報喜(有片)

MIRROR成員邱士縉(Stanley)主演的ViuTV新劇《日落下的彩虹》將於下周三(29日)首播，劇集圍繞4個居於彩虹邨的家庭，Stanley 跟戲劇導師張錦程繼《COURT！》後再次合作，今次合演一對父子，有不少爭吵對手戲。對於師徒合作，Stanley不感壓力反覺好玩，「佢依然好Chill，好似脫疆野馬。」錦程老師笑言，「可睇下我係咪講一套做一套。」

Stanley繼《I. SWIM》後再與吳海昕(Sofiee)合作，由上次演Sofiee的學生，升呢到發展感情線，吳海昕指角色複雜，「是Stanley心目中的彩虹邨女神，其實可以用兩個字形容，係好常見嘅，總之自細喺彩虹邨長大，搬走之後誤入歧途。」Sofiee憶起當年合作，指兩人實際年齡相約，笑指Stanley猶如《逃學威龍》的卧底，問到可接受下次再升級演母子，她爆笑回應：「好似無乜說服力！」Stanley補充，導演黃偉恆將自身戀愛經歷投射到他身上，正如九把刀找柯震東演自己，馮志強找魏浚笙演自己，取笑導演專都喜歡揀靚仔靚女代入。兩人指戲裡有不少重拾屋邨情懷的浪漫情節，都取自導演的親身經歷。

驚喜郭鋒緊貼潮流

入行多年的張錦程首次與夏雨合作，他自言視夏雨為偶像，母親亦是對方忠粉，今次雖然僅得一場集體對手戲，總算圓夢，「細細個開始睇佢做古裝，我拍完嗰場戲即刻打電話俾阿媽，仲影咗相俾佢睇，阿媽即刻哈哈哈！」Stanley對於郭鋒、夏雨和潘燦良等合作，亦大感驚喜，尤其郭鋒，「對佢印象係演好多反派，但現實中嘅佢好可愛，講好多年青人笑話。」

許願嘆冷氣

Stanely將於8月投入MIRROR團綜拍攝，早前眾鏡仔多次公開爭取出埠拍攝，副隊長AK江𤒹生、Jer柳應廷和Jeremy李駿傑等都先後許願一齊玩Sky Dive，不過日前膊頭有花的隊長楊樂文(Lokman)確認留港拍攝，大表哥坦言，「係有少少失望，當然最想好似之前去澳洲，可以一齊玩。」他表示全隊已預留日子，估計與檔期無關，「可能香港都好多驚喜，(之前曾獲通知出埠？)我膊頭冇花唔敢亂講之前啲安排，(有何要求？)唯一願望喺室內有冷氣得已好開心喇，唔好再上山去摘菠蘿。」