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娛樂
出版：2026-Jul-22 15:06
更新：2026-Jul-22 15:06

NewJeans出道4周年 公開四人體制1分鐘短片粉絲唔收貨

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NewJeans迎來出道4周年，四位成員合體拍攝約一分鐘紀念影片。

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韓國女團NewJeans今天（22日）迎來出道周年，官方YouTube公開約一分鐘紀念影片，讓等待多時的粉絲百感交集。

公開全新團體照

NewJeans以五人姿態在2022722日正式出道，爆紅全球卻與事務所ADOR鬧出合約糾紛，團體活動一度陷入停擺。NewJeans與ADOR經過整年的合約糾紛，去年隨著法院裁定NewJeans敗訴，成員們戲劇性回歸發展，惟獨Danielle於去年底被ADOR單方面解約及索償，如今MinjiHanniHaerinHyein以四人女團繼續發展，還同步發布四人體制團體照，似乎是要宣布NewJeans正式回歸。

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Danielle感性發文

官方公開的全新影片以夏夜月光為背景，Minji率先登場，接著HanniHyeinHaerin依序現身，四人一同露出燦爛笑容，又牽手望向遠方，半日已有百多萬觀看紀錄。不過影片上架後，大批粉絲紛紛留言，有人表示「NEW JEANS IS 5！」、「WE WANT DANIELLE BACK」。

另一邊廂，離團的Danielle也在同一時間透過社交網發文，她感性寫下：「人生有時會變得一片迷霧，但光最終會再次找到回來的路。在那之前，也請繼續閃耀。永遠抱住感謝的心，Danielle。」雖未有提及NewJeans，但在組合出道4周年出po，不少粉絲也留言替她加油打氣。

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