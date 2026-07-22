NewJeans出道4周年 公開四人體制1分鐘短片粉絲唔收貨

NewJeans以五人姿態在2022年7月22日正式出道，爆紅全球卻與事務所ADOR鬧出合約糾紛，團體活動一度陷入停擺。NewJeans與ADOR經過整年的合約糾紛，去年隨著法院裁定NewJeans敗訴，成員們戲劇性回歸發展，惟獨Danielle於去年底被ADOR單方面解約及索償，如今Minji、Hanni、Haerin與Hyein以四人女團繼續發展，還同步發布四人體制團體照，似乎是要宣布NewJeans正式回歸。

Danielle 感性發文

官方公開的全新影片以夏夜月光為背景，Minji率先登場，接著Hanni、Hyein、Haerin依序現身，四人一同露出燦爛笑容，又牽手望向遠方，半日已有百多萬觀看紀錄。不過影片上架後，大批粉絲紛紛留言，有人表示「NEW JEANS IS 5！」、「WE WANT DANIELLE BACK」。

另一邊廂，離團的Danielle也在同一時間透過社交網發文，她感性寫下：「人生有時會變得一片迷霧，但光最終會再次找到回來的路。在那之前，也請繼續閃耀。永遠抱住感謝的心，Danielle。」雖未有提及NewJeans，但在組合出道4周年出po，不少粉絲也留言替她加油打氣。