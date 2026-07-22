唐詩詠床戲拍足3日感受被尊重 潘燦良：好彩平時有做Push Up

潘燦良、唐詩詠、許軼(Day@COLLAR)和蘇文濤在ViuTV新劇《日落下的彩虹》合演一家人，唐詩詠直言，當知道能與潘燦良合演夫妻，毫不考慮便答應參演。談起對潘燦良的印象，她猶如小fans讚不絕口，演技人品俱非常出色。今次合作後，好感更是有增無減，唐詩詠最難忘是與潘燦良拍足3日的酒店拍床戲，，「通常拍呢啲戲，男方都比較尷尬，好感受到燦哥真係好尊重女演員，(很激烈？)其實我哋要hold住同一個位，好似做引體上升，佢又唔想令我唔舒服，所以就要hold住個動作。」獲大讚的潘燦良尷尬回應，「好彩平時都有做push up鍛練下，其實唔係好複雜，對白唔多，但導演想用好靚嘅畫面交代，又低又高，側面前面拍，所以都花咗啲時間。」

潘燦良除了要做掌上壓，有場戲更要孭著戲中的女兒Day，來來回回3至4次，他坦言：「第一下唔係好辛苦，但拍多幾次就開始辛苦，因為要孭住佢跑，因為佢暈咗要搶救，拍完都有啲嗦氣。」Day笑言辛苦了爸爸，「呢場好辛刻，因為好有家庭嘅sweet，因為我唔係經常同爸爸接觸，突然有個爸爸咁親密，仲要孭起我，嗰時成家人都在場，佢哋跟住我一齊跑，好有家庭溫暖。」憑電影《爸爸》獲金像獎最佳新演員的蘇文濤笑言，感受到家庭溫暖，「金盆洗手」唔再殺人，問到可有跟演家姐的Day學跳唱，他表示獲邀一起拍reels，至於可有支持家姐的寫真集，他顯得有點尷尬：「唔知呀，但偷聽到佢話自己都要俾錢買。」

首次拍ViuTV劇的唐詩詠表示，不用返將軍澳錄影廠，睡眠充足，「有編審駐場，我一嗌肚餓就有人買嘢食，實景喺彩虹邨拍攝，好快就投入，雖然幕後團隊第一次合作，但都完全無隔膜。」Day就表示，通常跟《全民造星》出身的同輩合作，今次除了有潘燦良和唐詩詠演父母，還有機會與小時候看電視的資深前輩合作，完全意想不到；蘇文濤笑言，「全部都係以前喺電視機嘅人，無諗過有機會同佢哋傾偈，分享自己經歷，尤其係夏雨個名，以前只係用嚟同朋友玩食字gag，記得第一日拍劇有少少唔習慣同緊張，夏雨都有俾指導我，真係無諗過。」