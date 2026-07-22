譚凱琪對鄧特希夫婦借錢唔還感失望 多年友誼變陌路人 (有片)

譚凱琪今日到荃灣出席《非份之罪》宣傳，她有份參演的單元「骯髒的子彈」即將播出，她表示跟翟威廉扮演夫妻，但角色相比其他單元來說比較搞笑，感覺完全不像拍命案。她很感謝王心慰安排一班很有喜感的對手，自己從他們身上也學了很多。
她透露過去一年都忙於為囡囡籌謀升小一，坦言沒想過大得這麼快。她表示不少家長覺得為小朋友報學校、面試很辛苦，但自己就開心參與每一個面試，見到囡囡每一次都會有所不同，也想讓囡囡知道入好學校不能靠父母，而是要靠自身努力。她坦言成為家長之後，覺得小朋友在香港的教育下其實已經很犀利，細細個已經要識很多，自己也笑言現在是跟囡囡一齊讀小一。她透露囡囡中英文表現平均，數學比較好，自己會按她的興趣安排不同東西。
提到早前她入稟近日入稟高等法院，呈請前TVB金牌監製鄧特希及2004年亞洲小姐冠軍呂晶晶破產。她坦言自己追討了一年多近兩年，「我都係一個好踏實嘅人，每一分每一毫都係辛辛苦苦努力儲返嚟，我覺得一啲成信嘅嘢⋯⋯我有啲失望！」
問到是否因為認識對方多年，竟然換來這樣的對待感失望，她直認大家認識了好一段時間，失望原因包括有多方面，而且他們至今亦沒有任何答覆，「所以進行正常法律程序！」她又指得到老公及不少朋友支持她應該要做的事，「經一事長一智！（你入稟揭原來鄧特希結婚！）我都唔想講太多，件事上咗法庭，總之係我本人嚟嘅。」談到經過今次事件之後，自己會慎重考慮借錢幫人，她語帶無奈說：「依家係無咗個朋友，傷咗感情！所以唔好胡亂借。」