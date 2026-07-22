前三級片女星鄭艷麗未有放棄演藝事業 出院談近況透露回到食店打工

現年55歲的前三級片女星鄭艷麗，2020年自揭患上厭食症，體重曾跌至得90多磅，更一度被送往深切治療部。近年鄭艷麗因健康問題經常出入醫院，今年3月又經歷喪母之痛，幾乎每次在社交平台出po都是發洩負面情緒，上月她表示被房屋署逼到發癲，沒有地方可以求助，假如死了一定是被房屋署逼死，留言一出令不少網民也替她憂心，也有人建議她向議員尋求協助。

網民留言打氣

近月來，鄭艷麗也有發文談及近況，本月初她就表示：「我出咗院一個星期啦！但係個體力始終都係覺得好差，冇咩力氣，希望身體會好啦！唔好成日入醫院啦！」及至本星期，她透露已在港島東區一食肆復工，貼出一張工作現場的照片，並寫：「冇食水，照樣一定要開工，政府不斷派水。」網民對鄭艷麗能夠重回工作崗位感到高興，亦替她加油打氣。

1988年參加《銀河接力大賽》奪冠入行的鄭艷麗，在TVB發展期間星運平平，之後轉型成艷星拍下多部三級片，浮沉多年最終也淡出幕前。息影後，鄭艷麗曾被拍到在麥當勞打工及擔任清潔工，年前則到筲箕灣一間食店任職，去年她卻自爆遭到公司「無理解僱」及強迫辭職，甚至要向勞工處求助。鄭艷麗不時更新Facebook及IG來抒發情緒，在IG簡介上寫下「我係一個演員依家等緊機會」，顯然未有放棄演員事業。