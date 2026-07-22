草蜢連續兩星期兩登大巨蛋 任「職棒明星賽」表演嘉賓感受5萬人燈海震撼

由蔡一智、蔡一傑、蘇志威組成的草蜢，日前獲邀到台灣擔任「2026中華職棒明星對抗賽」的壓軸表演嘉賓，連續兩星期兩度登上台北大巨蛋舞台，創下組合演出紀錄！草蜢當日一口氣帶來《失戀陣線聯盟》、《半點心》、《寶貝對不起》以及《忘情森巴舞》四首經典金曲，大巨蛋瞬間變成5萬人的巨型派對現場。 表演一開場，草蜢即以代表作《失戀陣線聯盟》炒熱全場氣氛，演出期間耳機突然失靈，雖然聽不到音樂，但三子憑着豐富舞台經驗和超強默契淡定唱完第一首歌。蔡一智透露了當時的臨危不亂，笑說：「好彩以前我哋周遊列國做過大大小小各樣演出，雖然有少少意外，但難唔到我哋三個，唔係咩叫『老的辣』！」

陳傑憲「有球必應」 趁着在台上修復耳機的短暫空檔，阿智靈機一觸，把握時間隔空向「隊長」陳傑憲索取簽名：「在剛才的隊伍裏面，有一個我很欣賞的人，就是陳傑憲先生！如果他有空的話，不知道能不能簽一個棒球給我作為禮物？我覺得會是今天最榮幸的事！」他的願望迅速達成，陳傑憲完美示範「有球必應」立即為三位送上簽名棒球。草蜢興奮地展示這份禮物，阿智表示：「好彩因為呢個小意外，我哋獲得『隊長』陳傑憲嘅獨家簽名棒球，我諗全場幾萬人而家好羨慕我哋，我諗住返去鑲起佢！」