陳煒黑色lace賀收視好 多謝老公做軍師 難忘四哥片場風采

陳煒、徐榮、林秀怡參演的《非份之罪》的「一億殺機」掀起全城熱話，今日三人現身宣傳並與監製王心慰一齊公布收視成績。由於贏盡收視及討論度，陳煒以黑色喱士打扮出現，非常明艷照人。 煒哥開心演出獲得觀眾的支持，自己有看觀眾的留言，看到他們隨住劇情有心情起伏，投入度很高。徐榮稱很多朋友問他誰是兇手，很開心劇集出街有這麼多人討論。

徐榮感謝陳煒老公 煒哥指這個單元拍了一個月，今次角色很難演很沉重，很開心拍檔是合作多次的徐榮。談到無綫播出的NG片見到對手每次叫錯徐榮戲中的名字，但他不敢笑場，繼續以「阿智」的身份提醒他們，徐榮說：「我已經係第三次演智障角色，我想同之前唔同，加上公司之前都有啲好成功嘅智障角色，我又唔知自己做到點嘅樣，所以就keep住連戲啲。」 徐榮很感謝陳煒老公帶他到智障、腦痙攣中心觀察有關人士的動作，坦言自己感受到他們的辛苦，希望大家多關注這些人士。談到徐榮跟陳煒的床戲，可能令陳煒老公不開心，徐榮表示大家從鏡頭看就很清楚，自己的角度是甚麼也沒有，「大家睇到煒哥好好嘅體態，觀眾眼睛大飽眼福，但我就瞓喺床到咩都睇唔到！」談到煒哥老公有出po讚她演得好，她表示每次她有演出，老公會不停轉發相關劇照宣傳，非常hard sell。