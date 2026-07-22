區明妙半年無劇拍網民戥不值 不排除約滿另覓新發展

區明妙(Miumiu)近日推出第二本個人寫真集《明るい Bright》，日前(19日)在書展舉行簽名會，預告她將會現身周五(24日)開幕的動漫展，親自挑選3款Cosplay造型。Miumiu早前參與劇集《風華背後》拍攝，與視后蔡少芬合作獲益良多，大讚前輩一秒入戲好厲害。近年女團VIVA及IdGBubbles等輩出，Miumiu曾經自組女團morii girls出道，當年女團成員相繼加入不同女團，令不少網民為她的發展感不值，Miumiu感謝之餘，透露未來發展計劃，她預告與邵氏快要約滿，「我自己覺得可能我要再進修多一兩年，因為始終合約未完吖嘛，差唔多㗎喇，希望到時有更加多新發展。」屆時不排除再以跳唱歌手身份出道，但現階段仍要多加訓練。

沖繩拍寫真遇暴雨 今次寫真集籌備半年，名為《明るい》，日文有明亮意思，配合自己名字的「明」字，希望帶出活潑、明亮感覺。談到往日本沖繩取景，區明妙最難忘是遇上大暴雨，四天有三天落雨，「每朝就好早起身趁未落雨即刻影，甚至有兩日落雨落到冇得影，另一日能換咗6、7套衫，趕咗6個景點影，好彩最尾嗰日放晴，影得靚啲！」她自言最喜歡日本JK運動服造型，至於水著方面，她直言將會一步步升級，「成熟啲先至再着得清涼啲，今次嘅水著，可能好似封面咁，有件罩衣咁，裏面嗰件其實係Bikini。」此外，寫真集也有Miumiu手寫字及手繪圖案，紀錄今次旅程和幕後花絮，她希望粉絲感受到自己心意。簽名會有不少fans排隊，排頭位的是女生，她自言也收到女fans寫信或私訊分享讀書或考試壓力。

讚蔡少芬風趣無架子 曾經被封為「御用學生」的區明妙，原來已有半年未有拍劇，最近一部參與劇集是《風華背後》，預計在秋季推出，她劇透表示：「今次唔再係學生，都唔係邊個嘅Flashback，或者邊個個女，係跟Ada(蔡少芬)Team嘅職員，幫手復仇。」談到與Ada首度合作的感覺，她說：「佢比我想像中……我冇諗過佢係比較風趣，冇咁有架子嘅一個人，佢都比較玩得開啲啩。（跟視后合作有何得著？）都有呀，佢可能上一秒哈哈大笑，下一秒就入到戲，幾犀利！」目前TVB開劇不多，上一套劇已是《正義女神》，問到可擔心生計時，Miumiu自言生計以KOL為主，「好好彩都有好多客戶，好多fans支持，都幾錫我，所以就冇計，大家都少戲拍，咁就唯有我出啲作品同大家互動吓。」