關智斌欲辦Beach Club 爆汗派對 Carina@VIVA力邀師兄組隊出歌快閃表演

英皇集團副主席楊政龍Alex (中間）聯同關智斌 (右三)、陳家樂 (左三)、海兒 (左二)、新生代女團 VIVA 成員 Carina (右二)、楊天宇 (左一)及何佩瑜 (右一) 搶先預覽淺水灣 「Soho Beach Club at The Pulse」。

The Pulse與享譽全球的私人會所品牌Soho House Hong Kong將於8月聯手打造的期間限定「Soho Beach Club at The Pulse」，把淺水灣The Pulse幻化成今夏最具話題性的海濱 Beach Club！日前，活動舉行了盛大的 VIP 暨傳媒預覽派對，現場星光熠熠。英皇集團副主席楊政龍先生（Alex Yeung）及 Soho House 香港總經理 Sheron Tsui 與過百位嘉賓到場支持。英皇娛樂藝人關智斌（Kenny）、陳家樂（Carlos）、海兒（Hedy）、新生代女團 VIVA 成員 Carina、楊天宇（Angus）及何佩瑜（Jeana）亦搶先現身預覽，在無敵海景與強勁節拍下，為 The Pulse「Endless Summer」企劃正式揭開序幕！

6人對Soho Beach Club at The Pulse 讚不絕口。

Beach Club 勁有吸引力 楊政龍對現場環境給予極高評價，他表示：「香港一直缺少一個真正的 Beach Club 標誌性地標。今次我們與 Soho House 強強聯手，不僅讓這項大獲好評的夏日企劃強勢回歸 ，並帶來規模更盛大、內容更精彩的全新升級體驗！ 每星期將有不同人氣派對品牌同城中知名 DJ 輪流登場，加上本地和海外得獎餐廳及酒吧駐場舉辦主題之夜，我們期盼藉此為淺水灣注入全新活力，吸引更多海內外旅客，家庭及年輕客群到訪！ 」 關智斌欲辦粉絲「爆汗特訓班」 最近忙於籌備新歌同演唱會的關智斌（Kenny），表示今天難得寓工作於娛樂，更瞬間激發新 Idea：「近排太忙未有機會放假旅行。不如索性喺度舉辦個『斌菲特訓運動班』Summer Beach Club 派對！作為運動狂人，我一定會邀請 fans 一齊嚟個小型運動challenges，同大家一齊爆汗操 fit 迎接 Summer！」 站在身旁的「好動寶寶」楊天宇（Angus）聞言即大膽向師兄「挑機」：「Kenny 搞體能特訓點可以少得我？我平時操得咁辛苦，正好可以同大家一齊喺呢度 Battle 下！不過操完爆汗之後，我最想試下呢度嘅 Ice Bath（冰浴體驗），聽講可以極速消暑同修復肌肉，絕對係男士們嘅終極挑戰！ 」

6位英皇藝人在粉紅打卡Poolside bar享用Soho House精選美食及夏日特飲。

Carina即場邀約師兄合作 在旁的 VIVA 成員 Carina 聽到後興奮接話：「我哋新歌就快推出，超有韓團夏日舞曲 feel。上次見 Kenny 學 Oppa跳舞超正！我想力邀佢同我哋組成夏日小隊出首合唱歌，之後再去淺水灣呢個 Beach Club、西九草地等戶外場地快閃表演！相信肯定會擦出好多火花，好期待！」 陳家樂自封陪玩專員 剛入組拍攝陳茂賢導演新片《一九七一》的陳家樂，提起寶貝女兒隨即一臉幸福：「拍戲雖然忙，但女兒永遠係第一位。囡囡上星期生日，我哋原先想帶佢去海灘玩水，但因為落雨無奈 cancel。今日同成班同事一齊玩，覺得呢度超啱一家大細度假！小朋友可以玩泡泡、充氣樂園，玩完天台仲可以落沙灘玩沙，我當之無愧負責陪玩啦！至於太太（Shiga）女子組，就可以喺粉紅打卡 Poolside bar 食嘢傾計，減下湊囡同工作壓力！」說罷，家樂即發揮「幽默本色」，轉身問 Alex 同 Sheron 可否給他一個「暖男價」去預訂私人派對，逗得全場大笑。

Carina及海兒表示Beach Club隨手一影都是時尚大片，絕對會在社交媒體掀起洗版熱潮。