非份之罪｜劉佩玥證歷任對手無伸脷 阮浩棕自認係直男拒上戀綜

劉佩玥、阮浩棕今日到荃灣出席《非份之罪》宣傳，劉佩玥坦言最近忙於拍攝新劇《模範律師團》，之前一直未能抽空宣傳，她亦要為角色換上一個新髮型，剪掉昔日的長髮，坦言角色要背冗長對白，感覺在短時間內長大。今次他們的單元與鬼神有關，阮浩棕表示其中一場請碟仙的戲，事前跟導演溝通好先近鏡拍手指掂住碟的場口，之後有關請碟仙要說的東西，要待他們的手指離開之後才再拍，避免不必要的事情發生。 談到今次她與阮浩棕是前夫前妻的關係，她說︰「今次係同浩棕第三次合作，第二次做cp！佢由以前好緊張拍感情戲、親熱戲，依家變到唔緊要！」阮浩棕表示在戲中有接吻場口，自己的螢幕初吻是遭劉佩玥奪去，「真係好緊張！(劉佩玥︰佢手都震埋！)我要去到第2 take先無嘢！依家就嚟啦！」

個個對手都好gentlemen 劉佩玥表示自己很了解對方心情，「我都曾經緊張過，有好好前輩好似黃宗澤、張頴康幫我，同佢哋兩個仲好激烈。如果大家一齊緊張就死啦！同埋大家溝通好好，大家都唔會有小動作！」問到會否遇到對方伸脷，她表示沒有，如果有一定咬斷對方條脷，但過去一直合作的男對手都很好，合作很愉快。 問到阮浩棕被她奪去螢幕初吻之後，有沒有收到利是，他說︰「我有同佢講呀！俾封利是啦！到依家都收唔到！」劉佩玥聞言︰「應該係你俾我！如果要我俾，我要俾好多人喎！」談到她過去的對手都是靚仔，她沾沾自喜表示「愈咀愈紅」，阮浩棕隨即表示期待自己會升級。阮浩棕透露咀完劉佩玥之後，仲咀了不少女演員，今次在戲中艷福無邊。