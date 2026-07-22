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娛樂
出版：2026-Jul-22 21:23
更新：2026-Jul-22 21:23

非份之罪｜劉佩玥證歷任對手無伸脷 阮浩棕自認係直男拒上戀綜

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劉佩玥咀親都係靚仔，阮浩棕的螢幕初吻也是獻給她。(娛樂組攝)

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劉佩玥、阮浩棕今日到荃灣出席《非份之罪》宣傳，劉佩玥坦言最近忙於拍攝新劇《模範律師團》，之前一直未能抽空宣傳，她亦要為角色換上一個新髮型，剪掉昔日的長髮，坦言角色要背冗長對白，感覺在短時間內長大。今次他們的單元與鬼神有關，阮浩棕表示其中一場請碟仙的戲，事前跟導演溝通好先近鏡拍手指掂住碟的場口，之後有關請碟仙要說的東西，要待他們的手指離開之後才再拍，避免不必要的事情發生。

談到今次她與阮浩棕是前夫前妻的關係，她說︰「今次係同浩棕第三次合作，第二次做cp！佢由以前好緊張拍感情戲、親熱戲，依家變到唔緊要！」阮浩棕表示在戲中有接吻場口，自己的螢幕初吻是遭劉佩玥奪去，「真係好緊張！(劉佩玥︰佢手都震埋！)我要去到第2 take先無嘢！依家就嚟啦！」

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二人在戲中是前夫前妻。(娛樂組攝)

個個對手都好gentlemen

劉佩玥表示自己很了解對方心情，「我都曾經緊張過，有好好前輩好似黃宗澤、張頴康幫我，同佢哋兩個仲好激烈。如果大家一齊緊張就死啦！同埋大家溝通好好，大家都唔會有小動作！」問到會否遇到對方伸脷，她表示沒有，如果有一定咬斷對方條脷，但過去一直合作的男對手都很好，合作很愉快。

問到阮浩棕被她奪去螢幕初吻之後，有沒有收到利是，他說︰「我有同佢講呀！俾封利是啦！到依家都收唔到！」劉佩玥聞言︰「應該係你俾我！如果要我俾，我要俾好多人喎！」談到她過去的對手都是靚仔，她沾沾自喜表示「愈咀愈紅」，阮浩棕隨即表示期待自己會升級。阮浩棕透露咀完劉佩玥之後，仲咀了不少女演員，今次在戲中艷福無邊。

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劉佩玥忙於拍攝新戲，專登抽空出席宣傳。

跟何沛珈仍是朋友

阮浩棕在《非份之罪》拍攝時是好朋友，來到宣傳就變成朋友，他表示見到面又沒有尷尬，大家不是不歡而散，在工作環境見到朋友也有關心下她拍《女神配對計劃2》的情況。早前表明不會參加《女神配對計劃2》，是否因為何沛珈的關係，他否認，是因為自己向來低調處理，所以沒有特別心態要高調。劉佩玥指對方是一個很I的人，相信去到拍節目會成個人靜下來，只會盯住事情的發展，阮浩棕表示認同，更自稱是直男，無謂獻醜。

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何沛珈跟阮浩棕在宣傳前不時交談。(娛樂組攝)

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