美食新聞報道｜廖偉雄賣叉燒大馬封神 米芝蓮大廚讚「食返年青時味道」

由一班靚仔靚女倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）等主持的飲食節目《美食新聞報道》，本周一、二、四、五晚8點TVB Plus（82台）播映。 「大廚發辦星馬篇」由米芝蓮大廚陳國強帶林映暉（暉哥）到新加坡、馬來西亞覓食。他們來到大馬蕉賴（Cheras），該處以美食及夜市聞名。而移居大馬多年、人稱「阿燦」的藝人廖偉雄，亦在此處開設餐館，標榜港式美食，同時憑一味叉燒封神。

阿燦於80年代無綫經典劇集《網中人》中，飾演周潤發弟弟；內地新移民程燦。劇中他在快餐店一口氣啃下30個漢堡包的場面，令「阿燦」成為家喻戶曉的綽號。陳國強帶林映暉來到阿燦的餐廳，門口已有不少慕名幫襯的食客等候。陳師傅先點了兩碗魚蛋麵，他說︰「魚蛋每日由人手打成，用嘅係當地西刀魚，做到鮮甜、彈牙。」說時遲那時快阿燦登場，他專登用港式粗獷手法出菜，將兩碗魚蛋麵「投放」在枱上，他笑說︰「知道係你咃嚟，製造下效果學下香港啲大排檔出菜。喺大馬唔得㗎，要好斯文兩隻手放低碗麵。」