張佳添認同《中年好聲音5》停辦決定 孖涂家堯8月有新歌發布

涂家堯早前號召《中年好聲音》100強一齊出席飯聚，更成功邀到肥媽、車婉婉、張佳添三位《中聲》靈魂人物。他透露跟周吉佩等傾過愈快搞愈好，於是定了日子找到地方之後，立即約人。他亦感謝fans幫忙搞名牌等。

涂家堯曾透露8月將會演唱張佳添的作品，添Sir表示是一首合唱歌，他說︰「有位律師發起，佢好想唱歌同做慈善，就搵我幫佢寫首歌，而且仲係合唱歌，我就介紹家堯俾對方認識。」家堯表示第一次唱添Sir的作品，又是第一次合唱歌，下月將會拍MV，料月底播出，添Sir會客串一個角色。