張佳添認同《中年好聲音5》停辦決定 孖涂家堯8月有新歌發布

涂家堯早前號召《中年好聲音》100強一齊出席飯聚，更成功邀到肥媽、車婉婉、張佳添三位《中聲》靈魂人物。他透露跟周吉佩等傾過愈快搞愈好，於是定了日子找到地方之後，立即約人。他亦感謝fans幫忙搞名牌等。
涂家堯曾透露8月將會演唱張佳添的作品，添Sir表示是一首合唱歌，他說︰「有位律師發起，佢好想唱歌同做慈善，就搵我幫佢寫首歌，而且仲係合唱歌，我就介紹家堯俾對方認識。」家堯表示第一次唱添Sir的作品，又是第一次合唱歌，下月將會拍MV，料月底播出，添Sir會客串一個角色。
過家幾招俾海兒
談到《中年好聲音4》評判之一海兒拍拖被傳媒撞破，他表示平時見面很少談私事，「我哋向來都覺得佢唔無可能無男友，同埋可能唔止一個！呢個係咪煙幕嚟㗎？嗰年佢同羅志祥坐埋一齊做評判，依家就話佢嗰個似羅志祥，可能係煙幕！」問到添Sir周不時被人拍到與女性朋友外出，會否教幾招俾海兒如何應對，他笑言也好，稍後致電對方過幾招。
認同《中5》停辦係好事
問到《中年好聲音5》將停辦一年，他表示是好事，「《中5》開嘅機會好大，抖一抖都係好事，等大家消化下之前嗰4季精英，等多半年一載再嚟囉！我都好掛住呢個節目，大家休息下係好事！」他表示平日已經很忙，就算停辦一年也好，自己仍是要忙於教學、製作、個人頻道及一些project，希望不久將來可以再跟觀眾見面，並預告定《中年好聲音4》決賽將會是精彩到無倫！