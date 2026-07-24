麗英MV奪張國強第一次 新歌《陪多我半日好嗎》唱盡生離死別

麗英推出2026年第二首廣東歌《陪多我半日好嗎》，隨著年紀漸長，面對愈來愈多的關係與離別，麗英深刻體會到無論多麼捨不得，生離死別都是人生的必經之路。眼見親人驟然老去、寵物離世、朋友散落各地追尋理想，抑或是伴侶因步調不同而漸行漸遠，這些真實的感觸都成了《陪多我半日好嗎》的靈感來源。



在拍攝MV時，麗英更一度情緒大爆發，淚灑現場。她透露入戲時想起同齡好友的真實經歷；好友的父親曾身患重病，當時好友哭著對她說：「爸爸真的不能就這樣離開我，家裏嘅水電煤我全部都唔識，冇咗佢我真係唔得㗎！」這說話深深觸動了麗英。面對無法逆轉的離別，就算有再多的不捨，有時我們都只能帶著遺憾默然接受。

MV扮兩父女 這次MV特別邀請到重量級嘉賓張國強（KK）與蘇振維（Ray So）擔任雙男主角。從影近50年的KK，這次更是獻出了職業生涯的「MV 初體驗」！KK謙虛地表現：「今次拍攝非常難忘，麗英很精靈，很有才華，又很會逗老人家開心。從此我人生嘅成績表，又多咗一項MV演出！」麗英則笑說：「細細個就喜歡睇KK演戲，今次非常榮幸邀請到佢飾演父親。初初見到前輩係有啲緊張，但KK真人非常funny，成日同我哋講笑，而且我哋仲有個共通，我哋都係人馬座，都好熱衷演戲，我哋傾到冇停過！」兩人在現場默契十足，細膩演繹出動人的父女深情。