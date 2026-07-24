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娛樂
出版：2026-Jul-24 12:30
更新：2026-Jul-24 12:30

ZPOT專訪｜出道半年隊長Alvin定位奇怪實力派 Ian Hannz：難在適應巿場又忠於自己

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男團ZPOT七位成員包括隊(左下一)長黎子琛(Alvin)、陳廷羲(Ian Hannz)、林焯彥(Marcus)，以及(左上一)副隊長黃日禧(Dave)、周德誠(Cow)、關曉隆(Bosco)和張肇維(Gordon)。(林俊源攝)

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《全民造星VI》出身的七人男團ZPOT，不經不覺已出道半年，先後推出《ZPOTLIGT》和《反話》兩首團歌，首個團綜《ZPOT新丁企劃》現正播出。由參賽時無名小子到活在鎂光燈下面對鏡頭，七位成員包括隊長黎子琛(Alvin)、副隊長黃日禧(Dave)、陳廷羲(Ian Hannz)、關曉隆(Bosco)、張肇維(Gordon)、周德誠(Cow)及林焯彥(Marcus)，各有不同適應。除了工作上應付不同挑戰，無可避免要面對外界評論，Bosco試過因招牌笑容被指虛假而自我質疑；Ian Hannz直言既要忠於自己，又要適應市場，絕不容易。

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團欺Gordon的創傷後遺

談到入行的適應，自封是「團欺擔當」的Gordon率先表態，一臉無奈表示，「我諗入行最需要適應係不斷被人玩，喺團入面就被佢哋恰，點知離開佢哋都仲要被師兄(Edan)玩。」Gordon被選擔任呂爵安(Edan)歌曲《左手拖右手》MV男主角，被要求除衫騷肌，初出茅廬的他當時乖乖聽從，瘋狂節食操肌，直至拍MV當日才知被整蠱，而且是全團隊友和經理人Merry都夾計，他笑言從此患上「創傷後遺」，「記得拍團綜時，有時隊友叫我做甚麼，我都會有點懷疑，甚至連經理人我都開始不太信佢，關係開始破裂。」

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忙碌中 善用餘閒

Dave認真表示，「最難適應係忙。除咗工作，剩低嘅空餘時間，諗點樣繼續令自己進步。」Alvin補充說，「適應作息時間，可能今晚開到凌晨1點，第二朝都一早起身。」Marcus直言，團員在適應過程難免偶爾遲到，惟有努力改善。作為公眾人物，必須面對外界不同聲音，Ian Hannz直言，「最難係要調整平衡，既要忠於自己，同時又要適應市場。可能會話你嘅能力、風格、背景或身份等。」問適應情況如何時，他不諱言，「適應唔到㗎，仍要繼續調節。」

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「笑容擔當」Bosco自我質疑

畢竟只出道半年，面對抨擊難免會自我質疑，ZPOT也不例外，Bosco剖白道：「有網友話我嘅笑容比較唔自然，覺得有啲假，但對我嚟講，都係做緊最舒服嘅自己，冇刻意去扮，嗰段時間自我懷疑過，都keep住同自己講，用最想嘅方法表現自己，我知都有好多人鍾意我呢個特點。」

Cow：冇理由只聽好話

Marcus認為無法控制外界，「惟一可以控制，係自我表現，點解咁care別人評論，可能係覺得自己好似冇盡力，從而會後悔。但如果喺舞台已經爆晒我嘅潛能，即使被人話做得唔好，但我自知盡咗力已經好開心，因為那一刻已享受舞台。」眾隊友和應，最基本要做到對得住自己。Cow稱被批評也不是壞事，「冇理由淨係聽好話，有時聽到唔好嘅評論，都可有另類得著，我哋都學緊接受唔同嘅評論。」聽到負評當然不好受，若說得合理也是令自己進步的動力。Gordon續說，「其實唔好嘅評語經常都有，我哋都應該要分辨到，邊啲係講得啱，邊啲只係想打擊你。咁我哋可以當反話咁處理，原來佢哋唔係鬧，而係讚緊我哋！」

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放屁「遺臭」隊友

話題談到第二首團歌《反話》，歌曲主題圍繞男生口是心非，明明想向心儀對象表白，卻因害羞而講反話。問到向女生表白的尷尬事，七位大男孩立即語塞。Bosco將話題拉到MV中的「女主角」Kanda，「其實係一隻斑點狗，貫穿整個MV。」不過狗狗時而熱情時而冷淡，惟有狗零食可討歡心。Gordon則爆笑分享與Kanda溝通的絕招：「就係扮狗。」此話一出，即被隊友要求示範，他亦順應要求，全場笑破肚皮。其後，當話題轉到日常相處的趣事時，他們就七嘴八舌，Alvin自爆：「例如放完屁，跟住屈隔籬嗰個做乜放屁，好臭。」眾人即望向Alvin，踢爆隊長不負責任，放完屁迅速離場，「遺臭」給隊友享受。Ian Hannz表示，「試過我以為人哋同我講嘢，我答咗佢，原來佢同第二個人講，我就勁尷尬，跟住我扮自己講緊電話。」

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4D立體 拒被定型

要在芸芸男團中，ZPOT憑甚麼突圍而出？隊長Alvin突然提高聲線，「我哋七個都唔係統一style，每個人唔同特色，我就係奇怪搞笑，(指著身旁的Ian Hannz)佢就有實力，所以我哋係奇怪又有實力嘅男團。」他自言是正能量兼綜藝擔當，「我係無聊騎呢嘅代表，平時大家好悶或唔開心，我就講下嘢令大家開心返。」Marcus自詡「型chok代表」，「一行出嚟就背後放煙火……其實我識跳舞同打空翻，都好有難度嘅技能，或者將來拍戲都有用。」Ian Hannz自認是「藝術家擔當」，「我係好唔make sense嘅成員，無論唱歌跳舞都有獨特風格，好難定義嘅一個人。」

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「團欺擔當」Gordon就與「笑容擔當」的Bosco為大家帶來歡樂；Cow自認「硬頸擔當」，即使跟隊友意見不同仍會堅持。Dave認為與其將自己定型，倒不如讓觀眾發掘，Ian Hannz立即和應，「唔應該咁早框定自己嘅特色，每個人都係立體，我哋係4D！」始終ZPOT只是初出道，相信潛能有待發掘，實也毋須急於定型。

文：Grace 攝：林俊源

髮型：Jenny Chu, Veron Chan, Sparrow Cheng

化妝：Percy Shing, Jenny Fung,Kayan Wat, Kaho Cheng@ powderclub_hk

造型：Lok Fong

服務：i.t, MESSRS BOY, Midnight Factory, PUYI Optical, Levi's Hong Kong, Both Paris, Pedro Shoes, HOAX

場地：@hkoasis.bbq.partyroom

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