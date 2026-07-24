謝賢離世｜遺產分配謠傳滿天飛 謝霆鋒發聲明斥造謠者：勿以不實言論侵擾其清譽

影壇傳奇謝賢（四哥）日前辭世，享年89歲，家人一直以低調方式送別。惟近日網上突傳所謂「遺產分配」細節，聲稱其兩名孫兒謝振軒、謝振南將獲分90%遺產，而兒子謝霆鋒及女兒謝婷婷僅各得5%。對於相關傳聞，謝霆鋒昨日（23日）透過英皇娛樂發出強硬的聲明，表明「勿再以不實言論侵擾其清譽」，並揚言對造謠行為絕不姑息。
捏造「病因」及「遺產分配」
英皇娛樂在聲明中表示，謝賢先生離世後，家人本期望靜靜處理後事，卻發現網上有不少消息捏造「病因」及「遺產分配」等虛假內容，引發大量網民誤解，甚至衍生侮辱誹謗的負面言論。聲明強調，逝者的名譽與尊嚴理應受法律及社會基本尊重，要求有關人士立即刪除所有不實資訊，並懇請外界以善意對待謝賢的身後之名。若有人繼續散播假消息，英皇及謝霆鋒將堅決保留法律追究權利。
聲明全文如下︰
近日，謝霆鋒先生（以下簡稱“謝先生” ）父親謝賢先生去世，謝先生及家人均希望低調處理謝賢先生後事。我們發現網路上一些不知內情人士就謝賢先生的“病因”及“遺產分配”等事宜捏造事實，公開發佈虛假及惡意的資訊，造謠生事，引發大量網友誤解並跟風發表謝先生相關之不實的、侮辱誹謗的負面言論。
逝者已矣，其名譽、隱私及人格尊嚴應受到法律保護與社會基本尊重。任何捏造事實、歪曲真相、惡意中傷或借逝者名義製造輿論的行為，均屬對逝者的不敬，亦構成侵權。
英皇娛樂作為謝先生經紀公司，在此代表謝霆鋒先生就上述事宜特此嚴正聲明:任何人士應立即停止該等不實言論，並刪除所有已發佈的不實言論及報導。
逝者已安息，願其安寧長存。懇請社會各界以善意與尊重對待其身後之名，勿再以不實言論侵擾其清譽。 若仍有人執意散佈虛假資訊， 英皇娛樂及謝先生將依法保留追究相關責任的權利，絕不姑息。