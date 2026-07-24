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娛樂
出版：2026-Jul-24 10:58
更新：2026-Jul-24 10:58

謝賢離世｜遺產分配謠傳滿天飛 謝霆鋒發聲明斥造謠者：勿以不實言論侵擾其清譽

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謝賢去世後，遺產分配謠傳滿天飛。

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影壇傳奇謝賢（四哥）日前辭世，享年89歲，家人一直以低調方式送別。惟近日網上突傳所謂「遺產分配」細節，聲稱其兩名孫兒謝振軒、謝振南將獲分90%遺產，而兒子謝霆鋒及女兒謝婷婷僅各得5%。對於相關傳聞，謝霆鋒昨日（23日）透過英皇娛樂發出強硬的聲明，表明「勿再以不實言論侵擾其清譽」，並揚言對造謠行為絕不姑息。

捏造「病因」及「遺產分配」

英皇娛樂在聲明中表示，謝賢先生離世後，家人本期望靜靜處理後事，卻發現網上有不少消息捏造「病因」及「遺產分配」等虛假內容，引發大量網民誤解，甚至衍生侮辱誹謗的負面言論。聲明強調，逝者的名譽與尊嚴理應受法律及社會基本尊重，要求有關人士立即刪除所有不實資訊，並懇請外界以善意對待謝賢的身後之名。若有人繼續散播假消息，英皇及謝霆鋒將堅決保留法律追究權利。

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謝霆鋒及英皇娛樂發聲明斥造謠者。

聲明全文如下︰

近日，謝霆鋒先生（以下簡稱謝先生）父親謝賢先生去世，謝先生及家人均希望低調處理謝賢先生後事。我們發現網路上一些不知內情人士就謝賢先生的病因遺產分配等事宜捏造事實，公開發佈虛假及惡意的資訊，造謠生事，引發大量網友誤解並跟風發表謝先生相關之不實的、侮辱誹謗的負面言論。

逝者已矣，其名譽、隱私及人格尊嚴應受到法律保護與社會基本尊重。任何捏造事實、歪曲真相、惡意中傷或借逝者名義製造輿論的行為，均屬對逝者的不敬，亦構成侵權。

英皇娛樂作為謝先生經紀公司，在此代表謝霆鋒先生就上述事宜特此嚴正聲明:任何人士應立即停止該等不實言論，並刪除所有已發佈的不實言論及報導。

逝者已安息，願其安寧長存。懇請社會各界以善意與尊重對待其身後之名，勿再以不實言論侵擾其清譽。 若仍有人執意散佈虛假資訊， 英皇娛樂及謝先生將依法保留追究相關責任的權利，絕不姑息。

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1979年謝賢和狄波拉結婚，育有一子一女謝霆鋒和謝婷婷。 謝賢說，是孩子改變了他。(作者提供) 謝賢、狄波拉與一對子女謝霆鋒和謝婷婷。 謝賢與狄波拉16年夫妻到最佳家人 一家四口每年曾溫馨拜年

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