謝賢離世｜遺產分配謠傳滿天飛 謝霆鋒發聲明斥造謠者：勿以不實言論侵擾其清譽

影壇傳奇謝賢（四哥）日前辭世，享年89歲，家人一直以低調方式送別。惟近日網上突傳所謂「遺產分配」細節，聲稱其兩名孫兒謝振軒、謝振南將獲分90%遺產，而兒子謝霆鋒及女兒謝婷婷僅各得5%。對於相關傳聞，謝霆鋒昨日（23日）透過英皇娛樂發出強硬的聲明，表明「勿再以不實言論侵擾其清譽」，並揚言對造謠行為絕不姑息。

捏造「病因」及「遺產分配」

英皇娛樂在聲明中表示，謝賢先生離世後，家人本期望靜靜處理後事，卻發現網上有不少消息捏造「病因」及「遺產分配」等虛假內容，引發大量網民誤解，甚至衍生侮辱誹謗的負面言論。聲明強調，逝者的名譽與尊嚴理應受法律及社會基本尊重，要求有關人士立即刪除所有不實資訊，並懇請外界以善意對待謝賢的身後之名。若有人繼續散播假消息，英皇及謝霆鋒將堅決保留法律追究權利。

