《愛．回家之開心速遞》煞科日全員不捨告別 呂慧儀感觸爆喊 劉丹：我愛大家

由梁耀堅監製，冼翠貞、陳可兒編審的王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》，陪伴觀眾近10年即將迎來大結局。日前，一眾核心演員包括大小姐龍力蓮（林淑敏飾）、三太白天娥（樊亦敏飾）、風少龍璟風（陳浚霆飾）、熊尚善（滕麗名飾）、熊若水（呂慧儀飾）、熊樹根（劉丹飾）、熊樹仁（單立文飾）、龍敢威（羅樂林飾）、Joe少龍舟（何晉樂飾）等在電視城11廠完成最後一場廠景拍攝。當導演喊了最後一聲cut後，現場瞬間變成熊家及龍家大型聚會，廠景內響起歡呼聲的同時，「三太」樊亦敏及「風少」陳浚霆捧出兩個精心準備的煞科蛋糕，一眾演員還邀請了劇集幕後工作人員，齊齊大合照留念，為這個長達近10年的「家」劃上圓滿句點，既開心又溫馨。

呂慧儀感謝珍姐 之後，一眾演員接受《東張西望》訪問，輪流傾訴離別之情。「熊家大家長」劉丹率先表達不捨，並高呼「我愛大家」，丹爺表示：「到呢一剎那唔知講咩好，總之個感覺係我！愛！大！家！」、「總之大家記住愛回家，為你遮風擋雨嘅地方就係家。」丹爺真情金句一出，現場所有演員即爭相猛說「愛你」，氣氛感人。面對終於迎來最後一日廠景，不少演員都難掩不捨之淚，當中最明顯眼紅紅的有單立文及「二太」蘇恩磁，至於呂慧儀，更於受訪期間直接哭了出來，並帶頭多謝編審、監製，並特別點名多謝珍姐：「好難得一套劇裡面每個人都咁愛護大家，咁眾志成城、咁有teamwork、咁有火去完成近10年嘅劇集，要多謝嘅除咗觀眾多年嘅支持，仲要多謝呢個廠所有有份出心出力嘅人。由第一集第一場外景就同阿爸（丹爺）一齊拍，所以真係好感動同感恩」、「我哋要好頭好尾做好佢！」戲外呂慧儀與丹爺亦情同父女，現場所見，她不時主動為丹爺按摩，畫面有愛。

香港10年經歷風雨 而「搞笑」否認感觸的單立文，則簡而精地道出了《愛‧回家》的精神：「龍家熊家締造咗奇蹟，晚晚陪大家食飯。呢十年，香港好多高高低低、風風雨雨，但我哋都笑住帶歡樂畀大家，等大家可以開開心心咁食飯。」至於向來霸氣十足的「大小姐」林淑敏，雖然未有眼紅紅，但仍相當感觸：「我一路同自己講呢部戲未完，咁先至可以繼續維持喜感，有提自己唔好將唔捨得放喺塊面。但係而家終於嚟到，我驚我唔習慣，我驚我聽日繼續返11廠。」至於「龍家大家長」羅樂林，及「三太」樊亦敏，都很感激在《愛‧回家》的角色相當深入民心，羅樂林：「呢10年人哋連我名都唔記得，淨係記得大龍生，真係好開心。」三太亦說：「出街啲細路仔都叫我三太」、「好有成功感。」並半搞笑真情告別謂：「到呢刻仲未相信我真係喺呢度拍完囉，我一陣間會匿埋喊。」