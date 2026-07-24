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娛樂
出版：2026-Jul-24 13:45
更新：2026-Jul-24 13:45

陳卓賢演唱會｜Beanies阿左做和音靚聲驚艷全場 另外兩位男聲係邊個？

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（左）Raymond Wan、阿左及Edwin Tong為Ian演唱會擔任和音。（蘇文傑攝）

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Ian陳卓賢共9場的《IAN CHAN : GROWTH : LIVE 2026》演唱會昨晚（23日）在啟德體藝館開鑼。Ian今次出動50人管弦樂團，打造一場「音樂盛宴」，其中3位和音的表現亦引來關注。《擁抱後的歌》主力由3位和音唱出，分別是Beanies的阿左、Edwin Tong及溫翰文(Raymond Wan)。

大會亦很細心安排3位和音有近鏡大特寫，網民認到阿左時，大讚阿左的聲音非常好聽。阿左過去曾參與不少和音工作，據知今次是他們第一次合作。另一位和音Edwin Tong自幼對音樂懷抱濃厚熱情，大學時期主修化學，但堅持自學編曲製作，透過網絡分享創作demo，一步步耕耘音樂路。其才華在參與音樂育成計劃《埋班作樂》時嶄露頭角，超班水準更獲得著名金牌音樂監製兼作曲人Edward Chan的賞識，並隨即獲邀合作。

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Edwin Tong（左）自幼對音樂懷抱濃厚熱情，其才華獲得著名金牌音樂監製兼作曲人Edward Chan的賞識，並隨即獲邀合作。

溫翰文(Raymond Wan)於2011與謝芊彤組成樂隊April2，並在台灣春浪音樂節春浪音樂創作大賞取得冠軍，其後二人發行樂隊EP《倔強》。溫翰文近年主要為香港流行歌手作曲編曲，亦從事錄音、演唱會樂手及影視配樂工作，代表作包括薛凱琪《十年後的我》、陳柏宇《閱後即焚》、呂爵安《E先生連環不幸事件》，現擔任伯樂音樂學院音樂製作及科技系導師。

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Raymond現擔任伯樂音樂學院音樂製作及科技系導師。

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