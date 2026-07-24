動漫節2026｜馮德倫BUCKET MAN首播新預告 黃玉郎IdG偶像女生到場支持

由演而優則導的馮德倫（Stephen）傾力打造原創動漫IP「BUCKET MAN」，他於今午（24日）現身香港會議展覽中心舉行的「第27屆香港動漫電玩節」（ACGHK 2026），首次攜自己作品登陸ACGHK。
馮德倫一手炮製的BUCKET MAN，於去年3月以其標誌性「紅色水桶笠頭」的超級英雄形象首度亮相，以充滿香港特色與動漫元素的獨特世界觀，迅速獲得藝術玩具收藏家及動漫社群的廣泛關注。
受黃玉郎影響
Stephen親臨動漫電玩節會場，於BUCKET MAN攤位與粉絲見面互動，同時馮德倫在會場舉行大型活動，請來陳嘉寶（Anjaylia）擔任大會主持，二人在台上暢談關於BUCKET MAN的創作靈感、故事及對這個多元文化IP的期望，馮德倫坦言童年已是個動漫迷：「其實我由細到大都非常鍾意動漫，所以一直都想創作一套Super hero作品。」他早於首屆ACGHK已有到場支持，透露新作也受台下的黃玉郎影響，並說：「今日見到玉郎哥都非常開心，當初細個都睇好多《龍虎門》、《醉拳》，都係我靈感之一。」他更為稍後推出的動畫版進行預告片首播禮。
活動上，香港女團IdG「偶像女生」亦有現身，一眾成員於舞台上勁歌熱舞，盡展青春氣息，炒熱現場氣氛。是次活動，香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處亦派出代表出席支持，黃玉郎也有到BUCKET MAN展位參觀，與Stephen合照留念。