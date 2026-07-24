動漫節2026｜馮德倫BUCKET MAN首播預告片 黃玉郎IdG偶像女生到場支持

由演而優則導的馮德倫（Stephen）傾力打造原創動漫IP「BUCKET MAN」，他於今午（24日）現身香港會議展覽中心舉行的「第27屆香港動漫電玩節」（ACGHK 2026），首次攜自己作品登陸ACGHK。

馮德倫一手炮製的BUCKET MAN，於去年3月以其標誌性「紅色水桶笠頭」的超級英雄形象首度亮相，以充滿香港特色與動漫元素的獨特世界觀，迅速獲得藝術玩具收藏家及動漫社群的廣泛關注。