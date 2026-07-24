佘詩曼重返協恩賀90周年 視母校為實習場 AI校服照「神還原」掀熱話

視后佘詩曼自小品學兼優，入讀名校協恩中學附屬小學，之後也直升上協恩中學，近日為了母校創校90周年的大日子，特意重返校園接受專訪，並趁機與一眾舊同學和老師見面聚舊。她在社交網分享當日的開心點滴，其中一張眾人齊齊穿回經典藍色旗袍校服的合照，成為網民焦點。
重遊校園感觸良多
阿佘在社交網感性寫道：「事緣母校90周年，返去做專訪，順便約埋舊同學老師一齊gather。」她重返當年每日開早會的禮堂做訪問，坦言感覺奇妙：「喺以前日日做assembly嘅hall做訪問，感覺好奇妙——當年個校服妹點會諗到三十幾年後有今日？」她與相識於幼稚園的閨密、小一開始同站坐校巴的老友，以及中學時期年年坐附近的知己再次共聚，其中一位師妹如今更當上副校長，令她格外自豪。眾人走遍小賣部、操場、泳池與課室，校園每個角落都勾起她美好的回憶。
視母校為「實習場」
阿佘更藉此分享成長心得：「成日話學校係小社會，其實係實習場——錯咗有得改，輸咗下年嚟過。學校俾嘅唔係分數，而係一個慢慢成長嘅空間。」她衷心感恩遇到好學校和好老師，並興奮表示：「I’m so glad that I’m a Heep Yunn girl. Heep Heep Hooray!」。
至於，那張她與舊同學身穿藍色長衫校服、坐在校園紅磚樓梯的「青春合照」，阿佘解畫指並非真正再次穿上校服，而是靠同學用AI技術「神還原」當年模樣，她大讚：「其中一個同學用AI幫我哋以前着校服嗰個樣神還原，好正！」這張幾可亂真的AI校服照，也令大批網民驚嘆她凍齡有術、完全零違和感。