佘詩曼重返協恩賀90周年 視母校為實習場 AI校服照「神還原」掀熱話

視后佘詩曼自小品學兼優，入讀名校協恩中學附屬小學，之後也直升上協恩中學，近日為了母校創校90周年的大日子，特意重返校園接受專訪，並趁機與一眾舊同學和老師見面聚舊。她在社交網分享當日的開心點滴，其中一張眾人齊齊穿回經典藍色旗袍校服的合照，成為網民焦點。

重遊校園感觸良多 阿佘在社交網感性寫道：「事緣母校90周年，返去做專訪，順便約埋舊同學老師一齊gather。」她重返當年每日開早會的禮堂做訪問，坦言感覺奇妙：「喺以前日日做assembly嘅hall做訪問，感覺好奇妙——當年個校服妹點會諗到三十幾年後有今日？」她與相識於幼稚園的閨密、小一開始同站坐校巴的老友，以及中學時期年年坐附近的知己再次共聚，其中一位師妹如今更當上副校長，令她格外自豪。眾人走遍小賣部、操場、泳池與課室，校園每個角落都勾起她美好的回憶。