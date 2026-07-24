網上公審「$1糟男藝人」做司儀欠專業 怒轟煲劇遲到態度差四大罪行

有網民近日在社交網爆料，以「$1糟男藝人」代稱，指控一位男藝人擔任司儀時表現極不專業。帖文雖然未有公開點名，但不少網民看過描述後都猜測，事主正是憑《一擲千金》成名的「一蚊Joe」游莨維。

力數四大罪狀

據該網民所述，其姐姐當司儀廿多年，跟Bob（林盛斌）及張繼聰等合作無間，向來互相尊重兼一同準備Q卡。豈料這次與「有少少知名度嘅$1糟男藝人」同場，過程卻極不愉快。首先是他在工作群組完全不作回覆，完全零溝通。其次是客戶要求使用硬卡紙Q卡，他竟表示「用手機睇就可以」；到場後更「坐埋一邊煲劇」，任由拍檔及助手代為打印整理稿件，連客戶亦指過分。第三，是他原約定下午三時對稿，結果遲到至四時才現身。第四是接過司儀稿後，他連一句「唔該」都沒有，只拋下一句「OH MY GOSH」。該網民狠批他毫無禮貌，欠缺基本責任感。