陳潔靈葉麗儀二度加場喜出望外 與觀眾渡過最難忘的中秋

《葉麗儀 x 陳潔靈 Timeless Classics 盛世經典演唱會 2026》自公布以來，承蒙各位觀眾的熱烈支持與厚愛，多場門票迅速售罄，主辦懷著滿滿的感恩之心，正式宣布終極加開9月23日晚上8時15分演出場次。是次演唱會將於2026年9月23日至27日，一連五晚以及一場日場（共6場），於東九文化中心舉行。

葉麗儀和陳潔靈坦言：「由一開始預訂場地的時候，知道前後一共只有六天，所以首先決定開四場。踩台準備時間方面比較急，起初都有點擔心，因為希望音響方面可以做得比較完善有多些時間在場地綵排。當第一次公開發售的時候，知道反應這麼好，所以決定加開一場下午場。今次第二次加場，都沒有想太多，因為場地可以提供多兩日時間，所以造就了今次的加場，令我們有更充足的時間入場館排練。對我們而言，這個消息是最大的禮物，有更多觀眾可以有入場感受靚聲、全新編曲，而且我們可以唱多一場，絕對是喜出望外的消息！」