五索自爆胸口留兩吋大疤痕 崩潰直言：我對波係最值錢

有「最強小三」之稱的鍾睿心（五索），與大生銀行主席馬清鏗長達十年的婚外情爆出後，愈來愈高調，她對自己玲瓏浮凸的身材向來充滿自信。近日，五索在社交網自爆胸部嚴重受損，更公開了一段傷口影片，兩吋大的破損疤痕，嚇窒網民。



直言「對波最值錢」 在影片中，五索拉低上衣展示嚴重的傷勢，見她胸部出現一個約兩吋闊的破爛傷口，並傷心直言：「今次嘅傷痕好難會復原到！我對波係嚴重受損，對我嚟講係一個好大嘅創傷，我由頭到腳趾尾，甚至比起我塊面，我對波係最值錢嘅。」

食安眠藥失知覺 她解釋這次意外全因過勞所致，事發時她服用了安眠藥，在毫無知覺下發生家居意外。她憶述：「喺我食咗安眠藥冇感覺嘅情況下，我哋朝早起身就變成咁樣喇，嗰個好熱嘅暖水袋由子宮一路跌到去我心口度。」她激動澄清外界傳言，強調與隆胸手術失敗無關：「你哋唔好再問我點解個胸損曬，係咪隆胸啦？係我都隆兩邊啦，係咪啊？」

