電視廣播有限公司正式更名為「無綫集團有限公司 」 汪明荃率小生花旦見證歷史時刻

無綫集團有限公司（「TVB」、「無綫」或「無綫集團」，股份代號：00511.HK）今天宣布正式完成更名，公司中文名稱由「電視廣播有限公司」更改為「無綫集團有限公司」，英文名稱由「Television Broadcasts Limited」更改為「TVB Limited」。
無綫集團行政主席許濤 JP、總經理(商務營運)蕭世和率領過百名行政人員及藝人出席更名發布會，現場陣容鼎盛，場面熱鬧。百餘位台前幕後精英齊聚一堂，共同見證無綫集團開啟全新篇章。
無綫一眾小生花旦盛裝出席發布會，共同見證 TVB 踏上發展新里程的歷史性時刻，現場氣氛熱鬧。藝員們對公司更名及未來發展方向均表現出高度期待，深信隨著業務版圖持續擴展，他們的演藝事業將迎來更多元、更廣闊的發展空間。
一直見證著 TVB 成長的「阿姐」汪明荃坦言，今次更名意義深遠，充分體現 TVB 與時並進、勇於蛻變的決心。她認為，無論科技如何演變、平台如何更迭，好內容始終是 TVB 最核心的競爭力；而大灣區的深度投入，更為公司開拓了嶄新的內容市場與業務版圖，令 TVB 在擁抱數碼及人工智能新機遇的同時，亦能將影響力延伸至更廣闊的華人世界，對公司日益多元的發展方向深感鼓舞。
譚俊彥及陳煒則異口同聲表示，能藉著 TVB 跨媒體娛樂業務的龐大平台，將作品呈現於全球觀眾眼前，亦有機會透過大灣區的廣闊網絡接觸更多內地觀眾，並在不同渠道與粉絲緊密互動，感到由衷開心與自豪。
陳展鵬、黃翠如、朱敏瀚、劉穎鏇亦對公司的多元化新方向雀躍不已。陳展鵬與黃翠如期待把握跨媒介合作帶來的無限可能，解鎖更多嶄新的展演模式；朱敏瀚與劉穎鏇則渴望挑戰更多角色類型與節目形態，立志緊隨公司發展步伐，突破自我，為觀眾帶來耳目一新的體驗。
出席是次發布會的藝員還包括羅子溢、洪永城、劉佩玥、傅嘉莉、何廣沛、張馳豪、吳若希、蔣祖曼、林淑敏、馮盈盈、何依婷、丁子朗、羅天宇、阮浩棕及周志康，星光熠熠，場面壯觀。