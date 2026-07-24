電視廣播有限公司正式更名為「無綫集團有限公司 」 汪明荃率小生花旦見證歷史時刻

無綫集團有限公司（「TVB」、「無綫」或「無綫集團」，股份代號：00511.HK）今天宣布正式完成更名，公司中文名稱由「電視廣播有限公司」更改為「無綫集團有限公司」，英文名稱由「Television Broadcasts Limited」更改為「TVB Limited」。 無綫集團行政主席許濤 JP、總經理(商務營運)蕭世和率領過百名行政人員及藝人出席更名發布會，現場陣容鼎盛，場面熱鬧。百餘位台前幕後精英齊聚一堂，共同見證無綫集團開啟全新篇章。

無綫集團行政主席許濤在致辭中表示：「由 1967 年啟播以來，『無綫』已扎根香港超過半世紀，記載了香港的歷史，亦承載了幾代香港人的集體回憶。我們製作的內容，除了透過電視機、也透過 TVB 的數碼平台矩陣傳送到觀眾的手機、電腦和平板及社交媒體賬戶上。我們把受觀眾歡迎的爆款內容，打造成為具有商業生命力的 IP—不止在影視，更延伸至授權商品、沉浸式體驗、文旅場景等多元生態。面對多變的大環境，TVB 選擇主動求變，進行全面性、徹底的改革。今天的 TVB，不單是一間電視台，而是一間跨媒體娛樂集團。經過過去 5 年的改革，TVB 在內容創作上更加開放；在業務上愈來愈多元化；在地域上把本土市場擴展到大灣區；在技術上積極擁抱移動互聯網和 AI 。『無綫』是屬於香港、連接大灣區和全球華人的品牌。今天換上新名，不是重寫歷史，而是攜手續寫屬於這個時代的無綫故事。」

無綫一眾小生花旦盛裝出席發布會，共同見證 TVB 踏上發展新里程的歷史性時刻，現場氣氛熱鬧。藝員們對公司更名及未來發展方向均表現出高度期待，深信隨著業務版圖持續擴展，他們的演藝事業將迎來更多元、更廣闊的發展空間。 一直見證著 TVB 成長的「阿姐」汪明荃坦言，今次更名意義深遠，充分體現 TVB 與時並進、勇於蛻變的決心。她認為，無論科技如何演變、平台如何更迭，好內容始終是 TVB 最核心的競爭力；而大灣區的深度投入，更為公司開拓了嶄新的內容市場與業務版圖，令 TVB 在擁抱數碼及人工智能新機遇的同時，亦能將影響力延伸至更廣闊的華人世界，對公司日益多元的發展方向深感鼓舞。

譚俊彥及陳煒則異口同聲表示，能藉著 TVB 跨媒體娛樂業務的龐大平台，將作品呈現於全球觀眾眼前，亦有機會透過大灣區的廣闊網絡接觸更多內地觀眾，並在不同渠道與粉絲緊密互動，感到由衷開心與自豪。 陳展鵬、黃翠如、朱敏瀚、劉穎鏇亦對公司的多元化新方向雀躍不已。陳展鵬與黃翠如期待把握跨媒介合作帶來的無限可能，解鎖更多嶄新的展演模式；朱敏瀚與劉穎鏇則渴望挑戰更多角色類型與節目形態，立志緊隨公司發展步伐，突破自我，為觀眾帶來耳目一新的體驗。