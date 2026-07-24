黃澤鋒揭太太高齡產女後脾氣大暴走 驚爆婚姻危機

黃澤鋒揭太太高齡生女後脾氣大暴走 。

黃澤鋒與同齡太太陳麗麗（Lilian）結婚多年，接連創造高齡生育奇蹟。陳麗麗在52歲誕下長女「小黃妃」黃熙恩，去年再以58歲之齡順利迎來次女「小貴妃」黃熙喬。近日，這對高齡新手父母在HOY TV節目《大小矛盾在路上》中，剖白湊女心路歷程，並自爆因女兒降臨令關係響起警號。 太太性情太變 節目中，一家四口到珠海遊玩時，黃澤鋒直指太太產後性情大變，說：「妃妃出世後，老婆嘮嘈啲，佢對黃熙恩非常有火，對我都冇乜耐性，佢發起脾氣上嚟，真係癲㗎，野蠻、小器。」陳麗麗聞言即反駁，不滿老公將責任全推到她身上：「我同佢教小朋友嘅時候，成日都會有嗌交，他會直接話係我嘅脾氣問題，唔係小朋友嘅的問題，我呢樣嘢先嬲佢。」

自認怕老婆 陳麗麗分享兩夫妻的分工問題，指自己主力湊細女，老公負責湊大女，並表示：「佢有冇理過細女？我覺得佢企喺度等你叫咪得，冇實質睇過我做啲乜嘢，不過有時唔幫好過幫，下下都要我講，其實係真係好攰。」黃澤鋒再爆太太：「生小朋友之前，佢嘅脾氣會好啲，生咗之後，可能壓力大，佢有時會爆。」未幾，陳麗麗在場內責罵大女，事後解釋是怕女兒得寸進尺，又埋怨老公總把問題歸咎於她的脾氣，指女兒是學了她的急躁。黃澤鋒不諱言：「佢有時真係好小器，多咗個小朋友之後，壓力仲大，有一段時間我都會避佢，都唔知有乜辦法。」