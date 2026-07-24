馮德倫難忘為「羅四海」表演魔術 親睹謝賢叫洪金寶做「肥仔」大嘆深刻

「第27屆香港動漫電玩節」（ACGHK 2026）今日（24日）開鑼，馮德倫（Stephen）為其原創動漫IP「BUCKET MAN」中午站台及現身場內攤位，身為動漫節常客，Stephen被問到入會場時有否跟傳統來個「反智轉身」？他笑答：「好特別！呢啲留返俾啲後生。」追問其動畫進度，他指為方便海外平台傾合作，所以暫時只為製作好的首集配上英文版，之後會有粵語版，完成首季10集後，下一步都有打算籌備電影版。

在受訪期間，Stephen有談及謝賢（四哥）離世噩耗，坦言感到非常難過及不捨，四哥是他非常尊重的前輩，當收到消息，自己已第一時間以短訊慰問謝霆鋒，他表示：「我都有text佢，都理解個心情，都冇乜咩特別要講，四哥擁有一個咁豐盛嘅人生，留咗好多經典嘅作品俾大家。」馮德倫大讚四哥好瀟洒、好爽快，還憶起：「我同霆鋒啱啱出道嗰陣就見得多啲，我記得有一次喺度玩啤牌，因為我鍾意變魔術吖嘛，變魔術俾佢睇，我自己嘅感覺就係：『嘩，我同緊呢個《千王之王》嘅羅四海喺度玩緊啤牌！』」