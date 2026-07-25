魏浚笙自爆零片酬接拍《浪花男女》 獲fans做臨記演朱鑑然忠粉

由魏浚笙(Jeffery)、楊偲泳(Renci)、朱鑑然(朱仔)和周漢寧合演，香港首部以Wakesurf主題電影《浪花男女》，由《I SWIM》的導演馮志強自編自導，今日與4位演員於淺水灣舉行宣傳露天派對活動，派對場地正是戲中一個場景，Jeffrey的fans「咖啡豆」客串演朱鑑然的忠粉，朱仔半說笑，「最好笑係情節上要對Jeffrey好mean，佢哋鬧到上咗癮，唾罵Jeffrey！有咩fans會唾罵偶像？」Jeffrey笑言罵得好精彩。

票房8千萬 半祼派傳單

4位演員都有wakesurf的戲分，其中周漢寧的Wakesurf畫面較滑稽，Jeffrey爆笑道：「我睇你張相嘅時候，以為係馮導(馮志強)，後來先知係周寧！」周漢寧笑言有自知之明，與俊男美女合作，索性令自己身形漲爆，用心良苦。他又表示，戲裡有他穿黑絲襪的場口，他特地在家裡練習，「我真係好勤力，冇整爛過任何一對絲襪。(有何秘訣？)要溫柔和有愛。」問到若票房理想會派甚麼禮利時，Jeffrey率先提議，「票房5蚊，佢就會著黑色絲襪！」周寧賺太低，他們就改口500蚊，又笑言票房逹300萬可以一齊飲水和噴水，配合主題。接著Jeffrey就表示，「如果票房8,000萬，就會上半身赤祼，周街派傳單！」朱仔就笑言，若達到8,000萬就會像戲中角色「公主袍」觀眾，Renci亦笑言會像角色，帶幸運觀眾去「雙人」Wakesurf。