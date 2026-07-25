張敬軒澳門音樂會首唱新歌談個人感受 場館破天荒搭建升降台

一連三場的《張敬軒 UNPLUGGED 2 第二樂章音樂會》昨晚（24日）於澳門新濠影匯綜藝館正式開鑼。出名錫fans、喜歡俾驚喜fans的軒仔，今次可謂將「驚喜」二字玩到極致，實行由入場一刻開始，就要令到大家開心到嘩嘩聲！ 音樂會雖然8時才正式開始，但7時一到，大會打開場館大門讓觀眾入場，真正的「驚喜」亦隨即降臨。當第一位觀眾踏入場館一刻，竟然見到軒仔本尊已經靜默地坐在台上，不發一言，自己在台上處理音響樂器，觀眾當場嚇到呆，之後便立刻興奮尖叫！隨着觀眾陸續入場，大家都突然間見到軒仔坐在台上，全場歡呼聲及尖叫聲此起彼落。不過最抵讚的是，雖然大家入場時都很hyper，但觀眾們都十分有默契及自律，除了入場一刻「被驚喜」，之後都乖乖坐低，跟台上的軒仔一齊享受這種安靜的「交流」。這個沉浸式的序幕體驗，絕對為全場觀眾帶來前所未有的新鮮感。

到了晚上8時，軒仔接連唱出《天空》《Envy》、《間歇性休眠》、《一人分飾兩角》、《迷失表參道》，全場掌聲雷動。他表示過去開了不少演唱會，但今次將會演唱其他歌手的歌曲，以及一些很久沒有現場唱出的歌曲。音樂會另一驚喜位，在於軒仔出動多件私伙音響器材，特意安排由香港運送過來澳門，成為軒仔與歌迷交流分享的專屬音樂天地，同時他又透露已經多年沒有用有線咪，今次專程訂一支全新的咪。至於服裝今次出場更一改往日華麗風格，笑說今次服裝沒有珠片閃石，整個演出只換了4套衫，用最簡潔呈現去讓fans細心靜聽軒仔音樂，配合今次unplugged 2第二樂章演出內容。

軒仔在今次演出的唱了曾表示不會再唱live的《怎麼可》，另外跟仙后餐廳一位駐唱歌手Chloe合唱了《石徑》。他又提到因為場地消防安全條例規定，他不能落台跟大家近距離接觸，場地諗了很多不同方法，最後決定破天荒為他設立升降台拉近跟山頂朋友的距離。所以╴當個機關落來之前，軒仔也著大家一齊叫口號：「新濠影匯，勁！」 他在音樂會encore環節，獻唱了新歌《靈魂相遇》並首播MV。演唱新歌前，軒仔收起笑容，跟大家分享新歌《靈魂相願》背後的沉重故事。他指2024年頭覺得自己是全世界最幸福的人，後來卻成為人生最大考驗的一年。他透露那年經歷了兩個重大打擊，「第一個打擊就係屋企最後一隻寵物，我喺香港咁多年陪伴我嘅最後一個伴，我隻貓貓Leslie走咗，到年底嘅時候我好親愛、好似一個屋企人咁樣嘅一個Mother Figure，我哋英皇娛樂嘅CEO Shirley離開咗。」