黃翠如投訴洪永城著錯衫拍廣告 睇《中4》認出周志康即send訊息鼓勵搞喊對方

黃翠如、周志康昨日（24日）出席無綫更名發布會，翠如認為每一個同事都很努力在不同平台度經營着，除了傳統的劇集、節目之外，藝人的自主能力要更加高，譬如要自己拍片寫稿，自己剪片，覺得自己剪片能力不錯。談到早前跟洪永城有一個護膚廣告，翠如表示構思是出自她，「我都有同洪永城講，個idea喺勵自我，你有冇諗過分返多少少俾返我！洪永城呢日着嗰件花花衫，就係當日拍廣告嗰件衫，我真係未見過拍護膚廣告會着花碌碌嘅衫，我仲要做埋佢服裝指導，同佢做一件事，我要做好多嘢！」她亦笑指洪永城：「佢個腦好嫩！」

周志康表示做藝人要在多媒體上發展，不再單純只拍節目，而是再從不同平台看看有甚麼可以繼續發展的可能性，藝人要主動一些。他認為自己在《中年好聲音4》的「企鵝人」可以繼續在數碼平台延續下去。他亦提到自己當初以「企鵝人」出現時，翠如認出他更send message給他鼓勵，令他大為感動。

他說：「翠如有send message俾我，佢聞企鵝人係咪我，佢俾咗好多鼓勵我！個message真係好亂，我當時搭緊公司車，收到佢個message嘅時候，我真係有啲想喊，真係好多謝翠如！佢嗰一刻嘅鼓勵對我嚟講好重要！翠如聞言說：「大家都知道佢唱歌好好，只不過係你嘅外表、演戲，令到大家Focus咗去另外一面，就少聽咗你唱歌，當你遮住塊面嘅時候，認真咁樣聽就會知道佢唱歌好好聽，所以對同事嚟講好感動，我都希望佢嚟緊賺多啲！哈哈哈哈！」