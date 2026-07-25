小S囡囡許曦文為伊藤潤二《聰明鎮》處女拍劇 受大S影響萌當演員念頭

小S陪對戲落淚

許曦文首度挑戰當演員，獻出螢幕第一次，她坦言初時的確相當緊張，畢竟要和多位資深演員合作，後來當慢慢熟落後，就覺得很有趣。對於會否因為是小S女兒身份受到外界關注更感壓大？Elly表示：「一開始會有一點壓力，會想好好詮釋這個角色，怕辜負大家的期望。」《聰明鎮》忠於原著的驚慄畫面，她在劇中有一場嘴巴吐出巨大蛞蝓的場面，Elly笑說拍攝時必須含著模型，還長時間維持張嘴狀態，「拍到後來有一種下巴快脫臼的感覺。」談到演出前的準備，她透露小S每天晚上都會陪她讀本及對戲，並讓她自己去揣摩角色。至於小S曾陪她對戲到落淚一事，許曦文笑說已經有點忘記是哪場戲，但透露媽咪特別喜歡飾演劇中陳姸霏的角色，還曾開玩笑問她：「如果我們演同學，會被發現嗎？」讓她只能無奈回應：「我也不知道。」笑說媽媽反而演得比她還投入。近期S家因大S遺產風波，成為外界討論焦點，問起母親小S有否找她傾訴，Elly稱：「媽媽的個性比較會把快樂的一面展現出來。」