小S囡囡許曦文為伊藤潤二《聰明鎮》處女拍劇 受大S影響萌當演員念頭

小S（徐熙娣）的20歲大女許曦文（Elly）入讀美國南加州大學（USC），最近為宣傳參演新劇《聰明鎮》返回台灣，在社交網分享一組台北街拍靚相，至今已吸引超過3萬人讚好。
香港同日上架
台灣原創影集《聰明鎮》改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品，昨日（24日）許曦文聯同一眾演員出席媒體見面會宣傳新劇。《聰明鎮》將於7月28日只在Netflix台灣串流播出，香港同日則於Viu獨家上架。昨日的媒體見面會上，小S囡囡許曦文分享處女拍戲心情，也第一次公開談到已故姨媽大S（徐熙媛），坦言童年曾看過《泡沫之夏》，受到大S影響，萌生想當演員的念頭，若日後有合適機會，她希望能繼續挑戰演員工作。
小S陪對戲落淚
許曦文首度挑戰當演員，獻出螢幕第一次，她坦言初時的確相當緊張，畢竟要和多位資深演員合作，後來當慢慢熟落後，就覺得很有趣。對於會否因為是小S女兒身份受到外界關注更感壓大？Elly表示：「一開始會有一點壓力，會想好好詮釋這個角色，怕辜負大家的期望。」《聰明鎮》忠於原著的驚慄畫面，她在劇中有一場嘴巴吐出巨大蛞蝓的場面，Elly笑說拍攝時必須含著模型，還長時間維持張嘴狀態，「拍到後來有一種下巴快脫臼的感覺。」談到演出前的準備，她透露小S每天晚上都會陪她讀本及對戲，並讓她自己去揣摩角色。至於小S曾陪她對戲到落淚一事，許曦文笑說已經有點忘記是哪場戲，但透露媽咪特別喜歡飾演劇中陳姸霏的角色，還曾開玩笑問她：「如果我們演同學，會被發現嗎？」讓她只能無奈回應：「我也不知道。」笑說媽媽反而演得比她還投入。近期S家因大S遺產風波，成為外界討論焦點，問起母親小S有否找她傾訴，Elly稱：「媽媽的個性比較會把快樂的一面展現出來。」