古天樂現身撐場舞台劇《大龍鳳》首演 爆監製張繼聰show前怪夢纏身

「One Cool Stage天下一幕」頭炮舞台劇《大龍鳳》昨晚（24日）正式開鑼。由張繼聰聯同張志敏、郭芙攜監製，主演陣容包括身兼導、演的朱栢謙，還有廖子妤、何嘉莉，吳冰、黃梓僑、徐浩昌（肥腸）、湯君慈、許月湘、趙君瑜、李玗蓁、黃詩詠等。身為出闆的古天樂現身撐場，並以非常圓滿讚賞整晚台前幕後的表現。令首度擔任監製，連晚發怪夢的張繼聰如釋重負！

謝安琪撐老公 連開21場門票火速售罄的《大龍鳳》於西九文化區自由空間大盒隆重首演，謝安琪、蘇玉華、小薯茄及農夫等圈中人紛紛到場觀賞，星光熠熠。首次跨界擔任監製的張繼聰坦言心情十分緊張：「第一次面對咁大壓力，做演員都冇咁緊緊張。但今日真係好感動，全靠成個團隊嘅努力同老闆（古天樂）嘅支持，先有機會俾我哋去嘗試同成長。」他笑言偷望過坐在身旁的老闆古天樂，見對方展露笑容，相信這次演出已獲對方「收貨」，直言終於能安心睡個好覺，並笑言今晚要破例食宵夜慶祝！古仔在台上踢爆首任監製的阿聰為了今次的演出，壓力爆煲，連夜發怪萝，但看了昨晚整場演出後，眼見大家遇上的所有難題都能夠迎刃而解，絕對是一個完美的表演。

廖子妤與何嘉莉劇中分別飾演新人Elvin（黃梓僑）兩位母親，對飾演「兒子」的Elvin讚不絕口，給他的演技融化了，怎也不相信是第一次舞台演出。連聲讚對方「太有天分、非常聰明」。而首度參與舞台劇的Elvin感謝多得大家給他信心：「好開心排練咗兩個月，聽到台下觀眾笑聲，再次證明呢兩個月嘅排練真係work，希望之後20場都可以keep住呢個水準，每一位觀眾都睇得開心。今日正式演出連綵排，且挑戰快速換裝（quick change）雖然一日演兩場感覺「超攰」，但收穫大滿足！」完場後返回後台，Elvin第一時間上前擁着父母，開心得哭起來。同樣首度演出舞台劇的何嘉莉坦言這是自己暫時最感動的一次演出：「雖然只係第一場，但我已經忍唔住係咁喊！」廖子妤稱三個月的排練猶如上學般開心，每一日都見面，令她覺得非常之開心，超享受這樣的生活。