謝賢離世｜Coco開直播憶長達12年爺孫戀 嘆最後晚餐成永別

難覓對象媲美四哥

穿上黑衫亮相直播的Coco，談及2018年與謝賢最後一次見面情況：「我們最後一次吃飯，是因為好朋友來香港了，大家聚在一起用餐，沒想到那次飯後分開，竟成了我們的永別。分手的時候，我心裏其實特別難過，分開之後一晃就是這麼多年，我們再也沒能相見。」她形容謝賢在她生命中「如父如兄如友」，給予無微不至的愛護，因此往後尋覓伴侶變得格外困難：「我每一次找對象，我都會想要找一個像他（謝賢）那樣對我的人，後來我才發現很難啊！」她透露，當年分開的導火線是二人一起行山，謝賢途中體力不繼，感受到彼此年齡與身體狀況的差距，不願拖累她，於是逐步減少聯絡，並鼓勵她開拓自己的生活及事業。二人從未正式說出「分手」二字，只用一個擁抱為感情畫上句號。