一蚊Joe晒Rundown圖證冇遲到反捉蟲 網民︰愈描愈黑

事緣，早前有網民在Threads發文，以「$1糟」字眼，將嫌疑指向游莨維，指他擔任司儀工作表現極不專業，唔寫Q卡、煲劇、遲到一小時、態度差等，當時一蚊Joe僅以「Work hard in silence, let your success be the noise.」的英文句子及歌曲疑似發表心聲，未有直接回應。

游莨維（一蚊Joe）去年離巢效力18年的無綫後，全力投身司儀工作。近日他卻被網民在社交網點名質疑其專業態度，列出多項指控。風波發酵後，一蚊Joe在社交網正面反擊，公開活動流程表試圖為自己討公道。

反擊指控

沉默一天後，一蚊Joe在IG正式還擊。他上載當日活動的Rundown截圖，用紅筆圈住「3:30-4:30」為司儀綵排時間，試圖為自己辯護推翻遲到之說。他寸爆寫道：「如果我遲大到，我仲可以煲到劇？或如果我煲到劇，即係我冇遲到？（同埋熟識我嘅，都知我唔睇劇！）到底有雞先定有蛋先？到底係你做咗廿幾年定係我做咗19年？」他用邏輯與流程表反駁指控，更反問對方資歷，火藥味濃。

被嘲捉蟲

不過細看該份流程表，上面確實清楚列明「3:00-4:30」為工作人員（包括司儀）到場時間，與該網民所指的下午三時對稿吻合，因此一蚊Joe以綵排時間作為沒有遲到的理據，似乎仍有可圈可點之處。帖文一出，不少網民亦唔撐一蚊Joe，直指他提供的Rundown反而證了爆料者的說法，認為「證據反成鐵證」，甚至嘲諷他「自己捉自己蟲」，愈描愈黑。