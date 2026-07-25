佘詩曼榮升億萬富婆 單位8.5萬元租出開心遇到好租客

佘詩曼以一襲閃令令的低胸晚裝以「昂坪360二十周年」宣傳大使身份出席「昂坪360二十周年纜車夜航」首航典禮。阿佘表示自己首次拿視后那年便是昂坪纜車成立那一年，她透露當日跟程可為拍廣告時，像去郊遊一樣。談到跟林保怡拍宣傳片入面一句「噢 好殘忍喎！」引來網民模仿，她笑言那一部份是跟保怡即興諗，雙方很期待再合作。

愛玩刺惟獨笨豬跳 阿佘談到坐玻璃纜車時，完全不會恐懼，更會跳幾下，她續指自己愛玩刺激的機動遊戲，對於笨豬跳就有保留，因為跳出去一下要自己需要有勇氣，但拍《十月初五的月光》電影版時，曾跟張智霖有一個場口一齊跳。她指當天因為天氣不好，最終無法完成拍攝，「我哋又綁哂嘢，想跳又唔得，一時又話落雨。前前後後6粒鐘煎熬，個動作重重覆覆幾次，都令到我好癲！我同Chilam 有一下去求佢。我哋兩個加埋係超重，我哋係減磅去拍，但去到都爭啲，所以Chilam就剪件衫，佢哋又問我去廁所未，都係盡量減磅。」

阿佘早前以學生妹造型跟同學聚舊，原來校服照是AI效果。她坦言以前讀小學三年班時，試過一次提早返到學校之後，跟同學再出去食魚蛋粉再回學校，最後因這次「逃學」而被召見家長。她坦言又不算「逃學」，但當天很多奇怪事，出入又特別經過中學門口，是注定比人鬧。

謝賢離世感難過 早前阿佘持有跑馬地紀雲峰一個中層三房豪宅，以8.5萬元租出，呎租約56.3元，租金回報率約2.5厘。阿余於2013年透過股權轉讓形式買入該單位，當時作價約3998萬元。提到她是圈中的億萬富婆，阿佘認單位成功租出，自己很開心單位上一手租客遷出之後可以無縫銜接，找到一個很好的租客。她表示所有手續都是由經紀負責，並透露在上海也有一個物業。她坦言自己沒有時間去投資，所以只會買磚頭，現在有銀行專人幫自己投資買一些組合。