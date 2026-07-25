鄭秀文再收「災難級」打擊 日本拍MV心血化為烏有 自嘲連中兩次頭獎

鄭秀文近期認真阻滯連連，早前演唱會臨門一腳需要延期，最終只能改為三場「答謝會」。答謝會過後，她飛往日本拍攝兩首新歌的MV，並趁機留在當地休息數天後開心返港，豈料翌日中午即迎來一個難以置信的消息。
波折重重
Sammi 在社交網交代事件，寫道：「真的，演唱會臨門一腳需要延期這件事，都夠災難性。用儘心力去建立三場『答謝會』之後，馬上飛日本拍攝兩首新歌的MV，拍完才敢給自己放鬆，在日本休息數天，之後開開心心回港，但第二天中午，竟收到一個『讓我不敢置信』的消息。」她形容當下：「幾乎想暈低（但又不能暈低，因為先處理事情遠比放大情緒更重要）」。
心血歸零
該可怕消息正是日本拍攝的其中一個MV，影片全部沒有了：「Mi被告之，拍過的一切，沒了。Mi被告之，一滴不留沒了。」 Sammi 指該MV是《隕石與地球》的對嘴版本，團隊認為以對嘴方式呈現最為合適，她亦直言：「這個對嘴的concept，意景，燈光，美感，都構思得十分對題.（兼且浪漫）而且那天mi的狀態極好，要再重做也難。」
連中頭獎
面對接連突發狀況，Sammi雖然無奈表示：「我再一次需要在極短的時間去消化噩耗災難然後處理……如果是六合彩，你說多好，這陣子我應該是中了兩次頭獎。」但她亦選擇先壓下情緒，冷靜應對，她說：「再一次深深感受，先處理事情。自己的感受，先放涼，放低，不怪誰，也不想怪誰，於事無補。不想讓情緒令事情或其他人變得更複雜，先冷靜處理事情吧！更重要。」Sammi 透露唱片公司仍在努力尋找修補的可能，並希望歌迷願意耐心等待這個MV。