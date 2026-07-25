鄭秀文再收「災難級」打擊 日本拍MV心血化為烏有 自嘲連中兩次頭獎

鄭秀文近期認真阻滯連連，早前演唱會臨門一腳需要延期，最終只能改為三場「答謝會」。答謝會過後，她飛往日本拍攝兩首新歌的MV，並趁機留在當地休息數天後開心返港，豈料翌日中午即迎來一個難以置信的消息。

波折重重

Sammi 在社交網交代事件，寫道：「真的，演唱會臨門一腳需要延期這件事，都夠災難性。用儘心力去建立三場『答謝會』之後，馬上飛日本拍攝兩首新歌的MV，拍完才敢給自己放鬆，在日本休息數天，之後開開心心回港，但第二天中午，竟收到一個『讓我不敢置信』的消息。」她形容當下：「幾乎想暈低（但又不能暈低，因為先處理事情遠比放大情緒更重要）」。