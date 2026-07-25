馮盈盈靚絕全場笑聲心口無升跌 黃嘉雯首當師姐陳懿德怒減14磅

馮盈盈、陳懿德、黃嘉雯早前與應屆港姐到湖南拍攝，節目《香港小姐湘遇記》本周日播出，今日在電視城舉行試映會，三位師姐與12位佳麗到場分享當時的拍攝點滴。馮盈盈以一襲白色喱士deep V長裙示人，打扮非常吸睛，而黃嘉雯與陳懿德就以紅色晚裝到場。她們表示佳麗們的狀態愈來愈好，所以她們都不敢怠慢，她們也是香港小姐之一，所以也要打扮一番。 問到馮盈盈上圍有沒有升cup，她笑言升級做資深師姐，並以股票走勢去形容其身材說道：「保持穩定發展，無跌破50天線，亦都無升破20天線，維持水平位。」

問到事隔一段時間再見她們有何不同，盈盈坦言一班佳麗清減了不少，而且自信、口才也進步不了，開心見到9號周芳姿廣東話進步了不少。陳懿德指7號楊媛媛很內向，今日見到她非常勇於表達自己，其他佳麗又清減些，直言自己也要愈來愈fit。 黃嘉雯表示今次首當師姐感覺很好，她又提到以前參選時，不能挑選自己喜歡的衣服，現在做師姐拍節目，可以揀自己喜歡的衣着。問到今次拍攝，她坦言感覺自己也要參選一樣，要跟足全程，但可以讓她更深入了解一班師妹。