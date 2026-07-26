蔡思貝獲周星馳認證最似李小龍女演員 《功夫女足》被偷票房感不忿

蔡思貝今日（25日）到會展出席《Hello Kitty 設計師山口裕子老師簽名會》，她表示從小喜歡Hello Kitty，非常開心可以見到山口裕子老師親手畫Hello Kitty。她提到兒時有很多Hello Kitty公仔放滿一個櫃，特別珍愛一個Hello Kitty錢罌。

談到她在《功夫女足》演的「孖八」完全是豁出去，她直言是「冇咗蔡思貝」。她說：「我嗰陣時有一隻李小龍公仔擺咗喺酒店房入邊，每日返工放工都會同嗰隻公仔傾偈。自己都好想入到星爺要求嗰種狀態，佢想我喺幾場打氣可以呈現到李小龍嘅情節。」她指李小龍是一個傳奇人物，亦是自己偶像星爺的偶像，既然他把李小龍的部份放在「孖八」身上，令她感受到他對孖八的愛，自己好努力，希望捉到那種神緒。

她又指當時自薦參與面試，一直等不到回音，自己知道這是與動作有關的戲，所以好好準備自己，不停學功夫，練了一、兩年後就收到邀請。談到星爺愛拍多幾次再挑選，思貝表示開初也有數下自己要拍幾多次，之後也沒有數，只想拍到他想要的東西。早前在內地宣傳時，更獲星爺讚她是最似李小龍的演員，當下自己反應不來，沒想到會得到這麼大的肯定給她。

對於內地《功夫女足》被偷票房，思貝表示有留意報道，大感不忿，「大家都係創作人，大家都係嘔心瀝血創作作品出嚟，點解會有呢啲情況發生呢？大家盡量買飛嘅時候睇清楚，公平啲入返相應嘅票房。」