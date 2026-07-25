柯煒林為舞台劇親赴尼斯湖召喚水怪 樂觀抗癌：未來十年會為觀眾而努力

Will柯煒林、鄧濤、梁仲恆（阿炳）、黎濟銘今日（25日）出席舞台劇《尼斯湖水怪 》記者招待會，是次身兼編劇及演員的黎濟銘分享故事創作靈感。
黎濟銘對尼斯湖念念不忘，他表示在8年前因工作關係要遠赴愛丁堡，工作完結之後，就決定去蘇格蘭，發現尼斯湖是個十分吸引的地方，直至到今年年初，劇團找到演出場地，他便立即決定寫一個有關尼斯湖水怪的故事。
暫定8場能夠應付
舞台劇《尼斯湖水怪》定在今年10月底公演，柯煒林為投入角色，上月也親身遠赴蘇格蘭到尼斯湖感受氣氛，在湖邊逗留半小時，自言有嘗試用念力召喚尼斯湖水怪，此行Will自駕遊到不同地方，是一個非常有趣的經歷，他更在當地準備了一些小禮物，打算送給每場舞台劇的其中一位幸運觀眾。
去年7月底，Will公布患上肺腺癌四期的消息，因接受治療，令有份演出的舞台劇《笨蕉大劇院》臨時易角，直到第25場才恢復演出。今次《尼斯湖水怪》暫定10場，Will相信體能上可以應付：「原來已經啱啱過咗一年，除感受到自己狀況越嚟越好，亦懂得去面對自己嘅情緒同身體，但都係要量力而行。萬一feel到唔得嘅時候，我會坦白講出嚟唞一唞，不過自己意志確實比以前更堅韌。」Will一直樂觀抗癌，感謝fans、觀眾支持，他承諾：「之前喺訪問講過，過去十年係為自己而行，未來十年，我會為觀眾而努力事業。」
失落影帝承認失落
上星期舉行的第28屆台北電影獎頒獎典禮，Will以一票之差敗給《雙囍》的劉冠廷，未能憑《大濛》封台灣影帝，他坦言今次比起去年落敗金馬獎時更感失落：「結果令我唔開心咗兩、三日，算係已經好坦承面對。」 不過他補充一直都很欣賞劉冠廷，希望日後有合作機會。
由於颱風逼近，天氣翳焗，穿白背心打底的Will一度脫去外衣，露出結實手臂，現場粉絲及記者立即尖叫，引起一陣哄動。此外，Will、阿炳、鄧濤、黎濟銘分兩組即場畫出心目中的尼斯湖水怪，兩幅大作各有特色，Will、阿炳一組更刻意寫上「7月27日」，提大家門票優先換領日期。