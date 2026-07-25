柯煒林為舞台劇親赴尼斯湖召喚水怪 樂觀抗癌：未來十年會為觀眾而努力

黎濟銘對尼斯湖念念不忘，他表示在8年前因工作關係要遠赴愛丁堡，工作完結之後，就決定去蘇格蘭，發現尼斯湖是個十分吸引的地方，直至到今年年初，劇團找到演出場地，他便立即決定寫一個有關尼斯湖水怪的故事。

暫定8場能夠應付

舞台劇《尼斯湖水怪》定在今年10月底公演，柯煒林為投入角色，上月也親身遠赴蘇格蘭到尼斯湖感受氣氛，在湖邊逗留半小時，自言有嘗試用念力召喚尼斯湖水怪，此行Will自駕遊到不同地方，是一個非常有趣的經歷，他更在當地準備了一些小禮物，打算送給每場舞台劇的其中一位幸運觀眾。

去年7月底，Will公布患上肺腺癌四期的消息，因接受治療，令有份演出的舞台劇《笨蕉大劇院》臨時易角，直到第25場才恢復演出。今次《尼斯湖水怪》暫定10場，Will相信體能上可以應付：「原來已經啱啱過咗一年，除感受到自己狀況越嚟越好，亦懂得去面對自己嘅情緒同身體，但都係要量力而行。萬一feel到唔得嘅時候，我會坦白講出嚟唞一唞，不過自己意志確實比以前更堅韌。」Will一直樂觀抗癌，感謝fans、觀眾支持，他承諾：「之前喺訪問講過，過去十年係為自己而行，未來十年，我會為觀眾而努力事業。」