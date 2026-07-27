陳卓賢演唱會｜姜濤任嘉賓俾10蚊人情：經濟唔好 哥弟同台「死神CP」合唱

MIRROR成員陳卓賢(Ian)於啟德體藝館舉行的9場《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》，昨晚(26日)舉行第四場「Dream Night」，Ian在台上享夢境，自言發夢通常遇到很多人，甚少自己一個，隨即請出特別嘉賓姜濤登場，兩人合唱由Ian作曲的《你要倔強》後，「哥與弟」肉緊攬攬，引來全場尖叫。姜濤配合「死神CP」的造型，以全身黑色造型配搭Ian的白馬王子look，齊齊跟觀眾打招呼：「大家好！我哋係死神！」

姜濤自言係「陳生」

姜濤笑言本來想認自己是陳生，Ian秒get姜濤所指，是他早前拍短片自認是姜濤髮型師「陳生」，自言跟姜濤一樣都是網癮少年。姜濤接著說：「今日姜生叫我嚟，一定要支持你個場，佢有少少唔舒服，所以叫我過嚟。」語畢，姜濤見Ian彈開即澄清：「我無唔舒服。」接著，他分享在網上看到Ian演唱會的「結婚」片段，隨即從褲袋抽出一個利是封，準備親手俾「人情」，「真係有錢㗎。姜生話一定要親手交俾你。」

Ian接過紅封包後，笑言要玩即場拆人情，姜濤聞言即戴頭盔：「姜生話最近經濟嘛嘛……」Ian笑問觀眾是否贊同即場拆利是，全場歡咪呼叫，Ian順應民意拆利是，「10蚊？」姜濤不好意思彈開，再解釋，「經濟唔好，我再返去問姜生攞，心意嚟啫！」Ian笑言怪不得姜濤事情不彩排Talk位。姜濤表示趁「Dream Night 」想聽當年的黑白夢，但Ian表示成長要向前看，姜濤不擺休自言特登以一身黑色上台，更拖著Ian的手高呼「我哋係死神！」後，Ian返回後台，姜濤獨唱當年曾與Ian以黑白死神身份拍MV的舊作《另一個諾貝爾》。