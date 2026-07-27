死侍踩場《復仇者5》宣傳向羅拔唐尼「搲撈」賴恩高斯寧加盟演「幽靈車神」

一年一度的美國聖地牙哥國際動漫展(San Diego Comic-Con International)現正舉行，Marvel Studios昨日舉行發布會，一眾《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）演員齊齊站台為電影造勢，羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)與「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds） 即場「搞事」成全場最爆笑焦點。

羅拔唐尼一上台就展現強大掌控力，直言要台下觀眾做出選擇：到底是想與一眾英雄站在一起，還是要加入末日博士的一邊？隨後，更親自帶領全場演員走到台下與幸運觀眾熱情擊掌，現場更向每位參加者派發 Doom 面具與斗篷，力邀他們站在末日博士的一方。 其間一向搞鬼的賴恩雷諾士，以一身灰色死侍戰衣穿梭於觀眾席，自稱正在Cosplay「死侍」拿著咪高峰向台上眾星發問，他好奇地問：「雷神今天怎沒來？還有他為什麼哭？」暗示《死侍與狼人》中，死侍在 TVA看到的畫面。「蟻俠」保羅活特(Paul Rudd)幽默回應：「因為雷神其實是「域斯咸」(Wrexham)的忠實粉絲。」暗串賴恩旗下足球隊「域斯咸」今季未能升班英超，令球迷傷心。

隨後賴恩更即場大膽「搲撈」，追問《復仇者聯盟：末日降臨》幾時開拍、能不能預他玩，「第二個問題是，你們搞這麼大的排場就只為了宣佈一部電影，未免太燒錢了吧。你們何時要開拍啊？」「末日博士」羅拔唐尼即回答：「早就拍完了兄弟，看看這是什麼場合好嗎？撞到個頭？」賴恩雷諾士即搞笑扮失望說：「我懂了，所以沒有事後的補拍，沒有多餘的高昂預算，沒機會在最後一刻聘用新加入的卡士，是嗎？」超搞笑互動引得全場大笑。雖然官方未有公布「死侍」將會參演《復仇者聯盟：末日降臨》，但粉絲猜測他將會在電影中現身。

《復仇者聯盟4：終局之戰》9月重映 大會播放了《復仇者聯盟：末日降臨》獨家全新片段，今次預告片的鏡頭焦點集中在末日博士霸氣十足的氣場上。羅拔唐尼亦身分享由飾演Iron Man「鐵甲奇俠」，轉戰演繹反派「末日博士」(Doctor Doom)的感受，指「末日博士」帶有濃厚異國口音及陰沉氣場，與昔日詼諧幽默的鐵甲奇俠形成強烈對比，兩個角色性格與演繹方式截然不同。而為12月16日登場的《復仇者聯盟：末日降臨》登場鋪路，《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）將於 9 月 25 日全球重映。