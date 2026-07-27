張偉文獲政府特快安排宿位 方俊突擊探訪再發現護理疏忽

張偉文可循特快通道輪候政府位，作為監護人的方俊當然開心，但他並未放下戒心，上周五與社署社工會面商討轉介細節後，隨即購買燒肉和藍莓，再親身到院舍探望張偉文，然而院方明顯高度戒備，安排一名男護士全程緊貼監察。

再揭左眼爆微絲血管

據指，張偉文精神不俗，胃口極佳，一口氣吃完整盒燒肉，惟方俊仔細察看，發現他左眼微絲血管爆裂泛紅，院方卻懵然不知。男護士僅稱前一日仍未見這情況出現，要待數日後醫生到診才可處理。護士又解釋因傷口滲血，每星期只安排洗澡一次;至於，張偉文因雙腳無法屈曲及壓瘡影響，未能坐直吃飯，當護士調高病床時卻不慎觸及其腰間壓瘡，張偉文即痛楚大叫。方俊當場怒斥，直指護老院在非常時期依然疏忽，質素非常差！他又指院方長期隱瞞病情，令張偉文承受不必要痛苦，活動能力大受影響，表明必定投訴並追究到底。



他特別澄清外界有關託管資產的傳聞，強調張偉文授權書不涉資產託管，他本人亦從未從中獲利，並表示張偉文僅有數十萬元積蓄早已用於三次手術，最後一次手術費也是他與歌迷各自付出五萬元，而張偉文入住護老院五年來，自己每月須補貼約兩萬元，絕非外間猜測的遺產得益者。