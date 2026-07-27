宋宛穎莊子璇做女團靚過選港姐時期 倪嘉雯倪樂琳雙線發展

宋宛穎、莊子璇、倪樂琳、倪嘉雯、盧映彤、喬美莎從「魔音女團」脫穎而出以「MYNT」出道，外間一直以為她們只是無綫大時大節、慈善節目的限定組合，但MYNT原來不是玩票性質，而是以真女團身份現身動漫節，並跳唱她們的出道作《Turn My Magic On》。 宋宛穎表示昨日因為颱風關係，延期一日演出，很開心今日仍可以近距離同觀眾接觸，見到大家好熱情，她們非常開心，希望日後有更加不同舞台演出！ 盧映彤表示今次是她第二次來動漫節，沒想到現在已經變成表演嘉賓，好開心可以跟不同年齡層的觀眾見面。 喬美莎開心以女團身份來到這個舞台，絕對是夢想成真，感激公司給予機會，自己盼可以多些跳唱作品。

獲公司全力支持 莊子璇形容MYNT能走到今日，整個過程似一部動漫《我獨自升級》，「我哋真係由0練到去100，雖然我哋練到去50 ，其實真係好勵志，可能就係咁樣上咗嚟呢個舞台。」她坦言大家參加《魔音女團》時，已經知道節目是為了組女團而拍，大家都是向女團這個目標進發，希望MYNT一齊把這個機會，她們會更加努力！ 」 倪嘉雯同時要開劇，問到能否兼顧到，她表示沒有問題：「其實公司好錫我哋，因為公司好俾機會我哋，對內對外都有表演。我自己鍾意拍劇，當初我都有傾過嘅，但係公司就好贊成我可以多棲發展，我就覺得太好啦！講真，真係冇諗過會可以喺動漫舞台表演，我覺得我哋好幸運！真係好多謝公司！」

要有技巧望鏡頭 倪樂琳最近亦忙於拍攝新劇，她說：「其實我一直都好鍾意拍劇，都好鍾意企喺台上面唱歌跳舞，但係一路都唔知自己鍾意做邊一樣，公司俾我哋咁多機會，趁後生可以試多啲唔同嘅嘢，我覺得好感恩！我亦都可以透過呢個過程知道自己啱邊一樣！」她又分享說到：「我有件小趣事，就係做idol係要望住鏡頭，但係做演員係唔可以望住鏡頭！有一排我做女團做多咗，有一次拍嘢，我唔小心望咗鏡頭，之後監製Jazz就話『阿女，你做咩呀？你係咪當拍variety？你行緊Catwalk咁！』因為嗰次係我第一次拍劇，我好緊張，我好驚以為監製要鬧我！其實係佢提醒我，我發現做演員、做idol 對鏡頭嘅拿捏係要非常之準！」