熱門搜尋:
颱風紅霞 車Cam直擊 2026世界盃 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
娛樂
出版：2026-Jul-27 18:07
更新：2026-Jul-27 18:07

宋宛穎莊子璇做女團靚過選港姐時期 倪嘉雯倪樂琳雙線發展

分享：
PHOTO 2026 07 27 16 31 47 27

MYNT現身動漫節。（蘇文傑攝）

宋宛穎、莊子璇、倪樂琳、倪嘉雯、盧映彤、喬美莎從「魔音女團」脫穎而出以「MYNT」出道，外間一直以為她們只是無綫大時大節、慈善節目的限定組合，但MYNT原來不是玩票性質，而是以真女團身份現身動漫節，並跳唱她們的出道作《Turn My Magic On》。

宋宛穎表示昨日因為颱風關係，延期一日演出，很開心今日仍可以近距離同觀眾接觸，見到大家好熱情，她們非常開心，希望日後有更加不同舞台演出！ 盧映彤表示今次是她第二次來動漫節，沒想到現在已經變成表演嘉賓，好開心可以跟不同年齡層的觀眾見面。 喬美莎開心以女團身份來到這個舞台，絕對是夢想成真，感激公司給予機會，自己盼可以多些跳唱作品。

PHOTO 2026 07 27 16 31 47 25 PHOTO 2026 07 27 16 31 47 32 PHOTO 2026 07 27 16 31 47 22 PHOTO 2026 07 27 16 31 47 21 PHOTO 2026 07 27 16 31 47 14

獲公司全力支持

莊子璇形容MYNT能走到今日，整個過程似一部動漫《我獨自升級》，「我哋真係由0練到去100，雖然我哋練到去50 ，其實真係好勵志，可能就係咁樣上咗嚟呢個舞台。」她坦言大家參加《魔音女團》時，已經知道節目是為了組女團而拍，大家都是向女團這個目標進發，希望MYNT一齊把這個機會，她們會更加努力！ 」

倪嘉雯同時要開劇，問到能否兼顧到，她表示沒有問題：「其實公司好錫我哋，因為公司好俾機會我哋，對內對外都有表演。我自己鍾意拍劇，當初我都有傾過嘅，但係公司就好贊成我可以多棲發展，我就覺得太好啦！講真，真係冇諗過會可以喺動漫舞台表演，我覺得我哋好幸運！真係好多謝公司！」

要有技巧望鏡頭

倪樂琳最近亦忙於拍攝新劇，她說：「其實我一直都好鍾意拍劇，都好鍾意企喺台上面唱歌跳舞，但係一路都唔知自己鍾意做邊一樣，公司俾我哋咁多機會，趁後生可以試多啲唔同嘅嘢，我覺得好感恩！我亦都可以透過呢個過程知道自己啱邊一樣！」她又分享說到：「我有件小趣事，就係做idol係要望住鏡頭，但係做演員係唔可以望住鏡頭！有一排我做女團做多咗，有一次拍嘢，我唔小心望咗鏡頭，之後監製Jazz就話『阿女，你做咩呀？你係咪當拍variety？你行緊Catwalk咁！』因為嗰次係我第一次拍劇，我好緊張，我好驚以為監製要鬧我！其實係佢提醒我，我發現做演員、做idol 對鏡頭嘅拿捏係要非常之準！」

談到網民指近兩屆港姐的樣貌顔值跌watt，有網民指宋宛穎、莊子璇及倪樂琳是近期最高質的，甚至指馮盈盈再選仍會是冠軍，三女聞言笑謂當年參選時一樣被指顔值不及歷屆佳麗，每年卸任之時皆有人指靚過今屆，相信只是要些時間學會裝扮。

PHOTO 2026 07 27 16 31 47 18 PHOTO 2026 07 27 16 31 47 26 PHOTO 2026 07 27 16 31 47 19 PHOTO 2026 07 27 16 31 47 27 PHOTO 2026 07 27 16 31 47 17 PHOTO 2026 07 27 16 31 47 PHOTO 2026 07 27 16 31 47 16 PHOTO 2026 07 27 16 31 47 33 PHOTO 2026 07 27 16 31 47 23 PHOTO 2026 07 27 16 31 47 30 PHOTO 2026 07 27 16 31 47 5 PHOTO 2026 07 27 16 31 47 8 PHOTO 2026 07 27 16 31 47 12 PHOTO 2026 07 27 16 31 47 11 PHOTO 2026 07 27 16 31 47 6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務