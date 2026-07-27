《中年好聲音5》停辦被嘲「見好就收」 周國豐千字文反擊：係魔法唔係魔咒

《中年好聲音》早前突宣布第四季結束後停辦一年，惹來外界狠批「見好就收」，同時有網民翻出昔日亞視《亞洲星光大道》評審班底同樣在第四季後瓦解的「魔咒」。元老級主持張佳添早前曾派定心丸保證：「《中5》開嘅機會好大，抖一抖都係好事，等大家消化下之前嗰4季精英，等多半年一載再嚟囉！大家休息下係好事！」而連日爭議下，另一評審周國豐深夜在社交網發千字文反擊，直言節目施展的是「魔法」而非魔咒。

第四季瓦解宿命重現

不少電視迷發現，2009年亞視《亞洲星光大道》的評審團，正是由肥媽、周國豐及張佳添組成評判團，惟節目走到第四季便大換血，僅剩肥媽留守，第五季更轉型為跳舞比賽，歌唱評審全數被剔除。事隔15 年，三人於《中年好聲音》重聚，恰巧又於第四季後暫別，有人形容這是揮之不去的「魔咒」。