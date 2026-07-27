《中年好聲音5》停辦被嘲「見好就收」 周國豐千字文反擊：係魔法唔係魔咒

《中年好聲音》早前突宣布第四季結束後停辦一年，惹來外界狠批「見好就收」，同時有網民翻出昔日亞視《亞洲星光大道》評審班底同樣在第四季後瓦解的「魔咒」。元老級主持張佳添早前曾派定心丸保證：「《中5》開嘅機會好大，抖一抖都係好事，等大家消化下之前嗰4季精英，等多半年一載再嚟囉！大家休息下係好事！」而連日爭議下，另一評審周國豐深夜在社交網發千字文反擊，直言節目施展的是「魔法」而非魔咒。
第四季瓦解宿命重現
不少電視迷發現，2009年亞視《亞洲星光大道》的評審團，正是由肥媽、周國豐及張佳添組成評判團，惟節目走到第四季便大換血，僅剩肥媽留守，第五季更轉型為跳舞比賽，歌唱評審全數被剔除。事隔15 年，三人於《中年好聲音》重聚，恰巧又於第四季後暫別，有人形容這是揮之不去的「魔咒」。
節目成社會現象
面對「難逃魔咒」、「見好就收」等議論，周國豐在社交網帖文，指節目已將歌唱比賽昇華成社會現象，他說：「我讀着那些標題，只淡然一笑。人總是放大『失去的』，忘記『擁有的』。過去三年多，《中年好聲音》施展的，從來不是『魔咒』，而是一種『魔法』。它將一個歌唱節目，昇華為一種社會現象，讓早已被串流平台沖散的家庭，重新在電視機前聚攏。那些被遺忘的『追看習慣』，再次成為茶餘飯後的話題，成為人與人之間一道無聲的橋樑 。它重新定義了『中年』二字的重量。」
停一停為走更遠
他更以自身經歷說明這種「魔法」的威力：「我就是一個活生生的例子。五年前，我是退下火線的行政人員，正準備迎來退休的寧靜。誰能料到，一個節目的評審工作，竟會將我推向跨媒體創作者的道路 —— 電台、電視、社交平台、音樂劇、報章專欄，甚至出版了一本書。原來，中年從來不是終點，而是另一條起跑線。」他強調暫停是為了沉澱與思考，讓品牌走得更遠，更謂：「停一停，不是終章，是為了下一次上菜時，味道更醇。」