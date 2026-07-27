夫妻的博弈｜高海寧拍內地劇與白鹿合作否認身價升呢 馬國明聞梁材遠離世感可惜(有片)

馬國明、高海寧、陳曉華、郭柏妍、黃智賢、鄧智堅、黃文慧、林漪娸、何沛珈和阮嘉敏等，今日現身觀塘出席《夫妻的博弈》宣傳活動。劇集在內地已率先播出，高海寧的多變造型獲網民激讚，她受訪時表示，今次是拍劇以來換得最多造型的一次，尤其當角色變成女強人後，經常有靚衫著，非常開心。馬國明演的暖男角色，獲讚與真人相似，他就謙指角色只會在童話世界出現。

談到有傳她參演合內地懸疑劇集《開到荼蘼》，高海寧直認不諱，「之前參與內地劇都係客串性質，今次係最重戲份內地劇，故仔同我都好有關係，我同3位女主角關係錯綜複雜，好有挑戰性。」她表示已經圍讀劇本，屆時將以全新造型出現。新劇與內地演員白鹿和常華森等合作，被網民指升呢，她自言沒考究是否升級，「每個角色我都好俾心機做，希望可令觀眾睇到唔一樣嘅我，好珍惜每個機會。」以唯一香港演員身份，與內地一線女星合作，問到壓力會否大增時，她擰擰頭表示，無論甚麼角色或戲份多少，同樣認真演出，「壓力一定有，因為我對自己要求好高，希望做到最好，有壓力係好事，希望可變成動力，推動你發揮最好。」

談到劉佩玥早前受訪突爆料指圈中鹹豬手黑名單，拍親熱戲時借機「抽水」，高海寧自言沒聽聞過，大讚在TVB合作的男演員都很有風度，「每個同我拍親熱戲嘅男演員，都會好細心溝通好，好有風度。」馬明認為Moon所提的演員僅屬少數，作為男演員的壓力甚大，「其實男仔好驚拍親熱戲，做得唔夠又被導演話，做多做可能會話搏懵，界線好難摸，所以最好係事前講清楚。」