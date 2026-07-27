曾比特雲浩影化身義工 夥劉洋龍婷余宗遙以歌會友

保良局主辦的《SHINE ON! 保良慈善演唱會》將於2026年8月14日假紅磡香港體育館隆重舉行！演唱會眾星雲集，善心滿溢。曾比特 （Mike） 、雲浩影（Cloud）、劉洋、龍婷及余宗遙（Dez），今日特別到訪保良局探訪保良局服務使用者，與他們一起唱歌、玩遊戲，並送上禮物及祝福，傳遞關愛與正能量，同時為即將舉行的慈善演唱會揭開序幕。 一眾參與演唱會的歌手及藝人，聯同保良局主席譚毓楨博士、節目籌委會聯席主席暨保良局總理嚴子諭先生，以及贊助商代表包括金鑽贊助小董中醫博士嘉賓Ms Gwen Chan、天才影視製作有限公司創辦人兼行政總裁任亮憲先生及營運總監Agnes Luk及保良局管理層，今日上午到達保良局總部，化身義工探訪多位保良局服務的兒童。

活動開始時，一眾義工與兒童以熱身遊戲「音樂傳球」打破隔膜，迅速拉近彼此距離。其後，幾位少女帶來精彩Busking表演，與歌手及藝人們以歌會友，互相交流，現場洋溢歡樂氣氛。活動期間，義工們與服務使用者分享生活點滴，更送上精心準備的禮物，傳遞關愛與溫暖。 在隨後的義工致謝儀式上，保良局譚毓楨主席感謝各位歌手及贊助商代表積極參與義工服務，以實際行動支持公益，展現出保良局年度主題「匯聚星光 閃耀人生 保良局SHINE ON」的精神，為服務受眾帶來希望同溫暖，照亮他們的人生。節目籌委會主席暨保良局副主席何猷亨先生認為是次演唱會以「SHINE ON!」為主題，代表每個人都擁有屬於自己的光芒。無論是歌手、善長還是服務使用者，都可以發揮自身影響力，照亮身邊有需要的人。