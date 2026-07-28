夫妻的博弈｜阮嘉敏爆《女神2》求愛勇者超靚仔：拍得住魏浚笙 何沛珈自認睇漏眼要跪低斟茶認錯

何沛珈(Roxanne)和阮嘉敏(Mandy)昨日(27日)出席出席《夫妻的博弈》宣傳活動，Roxanne角色經常被上司欺凌，與高海寧、楊卓娜、游嘉欣等女仔一齊自強成長，Mandy則演綠茶角色。劇集已在內地播出，Roxanne也有留意網民反應，不過Mandy就避開網絡平台，等香港播出才與觀眾同步睇劇。兩人自言角色性格與反差很大，正是演員的樂趣。

兩人現正拍攝《女神配對計劃2》，談到擇偶條件，何沛珈自言不是看外貌，即便阮嘉敏踢爆：「佢唔睇樣？鍾意張智霖、羅子溢、張凌赫！」Roxanne笑言透過節目認識自己，自認是外貌協會主席，Mandy就補充說，「佢都睇內涵，好睇另一半錫唔錫屋企人。但活到呢個年紀，都知現實與理想有距離。」她爆料有位入圍男生超級靚仔，「起初佢行出嚟，我哋覺得好一般，因為射燈遮住，點知行近過嚟，先知唔好意思，我哋錯……佢真係好靚仔：」不過兩人最後沒有撳燈，錯過了大好機會，Roxanne表示：「直頭要跪低道歉斟茶認錯！」